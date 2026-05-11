۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۲۲

کشف ۷۶۴ شهید غریب اسارت در العماره عراق؛ ۳۱ شهید متعلق به همدان

همدان- دبیر کنگره شهدای غریب اسارت از کشف پیکر پاک ۷۶۴ شهید خبر داد که در شهر العماره کشور عراق، غریبانه به خاک سپرده شده بودند و گفت: ۳۱ شهید از این تعداد متعلق به استان همدان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر زمردیان در نخستین ایونت هنری شهدای غریب اسارت با تکنیک سیاه قلم، که با موضوع تصویرگری شهدای استان همدان برگزار شد، اظهار کرد: پس از سال‌ها پیگیری و تلاش، پیکر پاک ۷۶۴ شهید غریب اسارت در شهر العماره عراق شناسایی و کشف شد.

وی با بیان اینکه در گذشته تعداد شهدای غریب اسارت استان همدان ۷۲ نفر اعلام شده بود، افزود: با کشف اخیر، ۳۱ شهید دیگر به تعداد شهدای غریب استان افزوده شده که نیازمند شناسایی هویت و انجام تطبیق DNA برای تعیین مشخصات دقیق آن‌ها هستیم.

زمردیان این کشف را اتفاقی مهم و در نوع خود بی‌سابقه در تاریخ جنگ‌ها توصیف کرد و گفت: با گذشت بیش از ۴۰ سال از پایان جنگ، شناسایی و یافتن پیکر این شهدا، به ویژه با توجه به دشواری‌های موجود، کاری بسیار سترگ و ارزشمند است.

دبیر کنگره شهدای غریب اسارت با اشاره به اهمیت معرفی این شهدا به جامعه، بیان کرد: تا پیش از این، تصاویر و اطلاعات مستندی از بسیاری از این شهدا در دست نبود و حتی برخی از آن‌ها عکسی در پرونده‌های خود نداشتند که این موضوع، کار هنرمندان در به تصویر کشیدن چهره این عزیزان را دشوار می‌ساخت.

وی بیان کرد: با همکاری هنرمندان و دستگاه‌های مربوطه، بتوانیم هویت و خاطره این شهدای گرانقدر را زنده نگه داریم و یاد و نام آن‌ها را در تاریخ ماندگار سازیم.

