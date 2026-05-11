سیاستمدار آمریکایی: به اصلاحات نیاز داریم؛ ایران همچنان قدرتمند است

به گزارش خبرگزاری مهر، رام امانوئل یکی از اعضای برجسته حزب دموکرات با انتشار مقاله ای در روزنامه وال استریت ژورنال با انتقاد شدید از عملکرد نظامی این کشور تاکید کرد آمریکا برای همگام شدن با ماهیت جنگ مدرن، نیاز به بازسازی اساسی دکترین نظامی و راهبرد جنگی خود دارد.

در این مقاله آمده است، ارتش آمریکا امروز نیز به یک انقلاب دوم مشابه اصلاحات سال ۱۹۸۶ پس از شکست در حمله به جزیره گرنادا نیاز دارد. جنگ های مدرن، چه در اوکراین و چه در ایران، تغییرات اساسی در میدان نبرد را آشکار کرده است. اهمیت پهپادها، حملات سایبری و جنگ نامتقارن کمتر از تانک‌ها، هواپیماها و ناوهای کلاسیک نیست.

در ادامه این مقاله تاکید شده است، دکترین نظامی آمریکا مبتنی بر توانایی انجام دو جنگ متعارف به طور همزمان منسوخ شده است. به عنوان مثال ایران با وجود متحمل شدن حملات نظامی همچنان قادر به ایجاد اختلال در تنگه هرمز است که نشان دهنده تغییر در مفهوم نفوذ نظامی و راهبردی است.

امانوئل از عملکرد ترامپ و برکناری چندین فرمانده ارتش آمریکا انتقاد کرد و گفت: ما نیاز به اصلاحات عمیقی داریم.