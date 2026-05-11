۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۵۴

چین سفر ترامپ به پکن در تاریخ ۲۳ تا ۲۵ اردیبهشت را تایید کرد

دولت چین در بیانیه ای رسمی، سفر رئیس جمهوری آمریکا به پکن در تاریخ ۱۳ تا ۱۵ مه(۲۳ تا ۲۵ اردیبهشت) را تایید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت خارجه چین در یک بیانیه رسمی اعلام کرد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا از ۱۳ تا ۱۵ مه(۲۳ تا ۲۵ اردیبهشت) به دعوت شی جین پینگ رئیس جمهور چین به پکن سفر خواهد کرد.

این نخستین سفر یک رئیس‌جمهور آمریکا به چین در نزدیک به ۹ سال گذشته و نخستین سفر ترامپ به این کشور از زمان سفر دوره نخست ریاست‌جمهوری‌ وی در سال ۲۰۱۷ خواهد بود.

بر اساس اعلام کاخ سفید، این سفر شامل دو دیدار دوجانبه میان رهبران دو کشور خواهد بود. این دیدار در شرایطی انجام می‌شود که تنش‌ها میان واشنگتن و پکن بر سر مجموعه‌ای از مسائل سیاسی، اقتصادی و امنیتی افزایش یافته است.

همزمان، آتش‌بس شکننده میان آمریکا و ایران و نیز ادامه محاصره تنگه هرمز باعث افزایش هزینه‌های انرژی و فشار بر اقتصاد جهانی شده است. این تحولات، سفر ترامپ به چین را به یکی از مهم‌ترین رویدادهای دیپلماتیک سال تبدیل کرده است.

