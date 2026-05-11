تاثیر یک اسید آمینه رایج بر طول عمر مردان

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث دی نیوز، این تحقیق بررسی کرد که آیا سطح خون دو اسید آمینه، فنیل‌آلانین و تیروزین، با طول عمر افراد مرتبط است یا خیر.

اسیدهای آمینه واحدهای سازنده پروتئین هستند. آنها در غذاهای غنی از پروتئین مانند شیر، تخم‌مرغ و گوشت یافت می‌شوند و همچنین به عنوان مکمل‌های غذایی فروخته می‌شوند.

محققان دانشگاه هنگ کنگ و دانشگاه جورجیا داده‌های سلامت و ژنتیکی بیش از ۲۷۰،۰۰۰ نفر را در بیوبانک بریتانیا، یک مطالعه بزرگ سلامت طولانی مدت در بریتانیا، تجزیه و تحلیل کردند.

در ابتدا، به نظر می‌رسید که هر دو اسید آمینه با خطر بالاتر مرگ مرتبط هستند. اما پس از تجزیه و تحلیل دقیق‌تر، تنها تیروزین ارتباط قوی و مداومی را، به ویژه در مردان، نشان داد.

مدل‌سازی ژنتیکی نشان داد مردانی که سطح تیروزین بالاتری دارند، به طور متوسط تقریباً یک سال کمتر زندگی می کنند. محققان چنین ارتباطی را در زنان پیدا نکردند.

نویسندگان توضیح دادند: «فنیل‌آلانین هیچ ارتباطی با طول عمر در مردان یا زنان پس از کنترل تیروزین نشان نداد.»

تیروزین نقش مهمی در بدن دارد. به تولید مواد شیمیایی مغز مانند دوپامین کمک می‌کند که بر خلق و خو، تمرکز و انگیزه تأثیر می‌گذارند. به همین دلیل، گاهی اوقات مکمل‌های تیروزین برای بهبود عملکرد ذهنی توصیه می‌شوند.

محققان هنوز در تلاشند تا بفهمند که چرا سطح بالاتر تیروزین ممکن است بر طول عمر در مردان تأثیر بگذارد.

یک دلیل احتمالی: مقاومت به انسولین، وضعیتی که با دیابت و سایر بیماری‌های مرتبط با سن مرتبط است.

تیروزین همچنین در مواد شیمیایی مغز مرتبط با استرس نقش دارد که ممکن است مردان و زنان را به طور متفاوتی تحت تأثیر قرار دهد.

محققان همچنین خاطرنشان کردند که مردان معمولاً سطح تیروزین بالاتری نسبت به زنان دارند. این تفاوت می‌تواند به توضیح این موضوع کمک کند که چرا مردان اغلب طول عمر کوتاه‌تری دارند.

این مطالعه مکمل‌های تیروزین را به طور مستقیم آزمایش نکرد. اما یافته‌ها سؤالاتی را در مورد اینکه آیا سطوح بسیار بالای این اسید آمینه در طول زمان می‌تواند بر طول عمر تأثیر بگذارد، مطرح می‌کند. محققان اظهار داشتند افرادی که سطح تیروزین بالایی دارند، حتی ممکن است از تنظیم رژیم غذایی خود سود ببرند. به عنوان مثال، کاهش مصرف کلی پروتئین می‌تواند سطح تیروزین را کاهش دهد.

اما کارشناسان هشدار می‌دهند که قبل از ارائه توصیه‌هایی مانند این، تحقیقات بیشتری لازم است.