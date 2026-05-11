خالصی: ۲۱ هزار کودک خراسان شمالی مشمول طرح یسنا شدند

میثم خالصی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طرح یسنا برای مادران باردار و نوزادان زیر دو سال است که در دهک‌های یک تا پنجم قرار دارند.

وی افزود: در طرح یسنا برای سرپرست خانوارهای، سه دهک اول مبلغ ۶۵۰ هزار تومان و دو دهک چهارم و پنجم مبلغ ۵۰۰ هزار تومان واریز شده است.

مدیر اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان شمالی ادامه داد: طی سال گذشته این طرح به‌صورت کامل اجرا و مبالغ برای افراد تحت پوشش واریز شده است.

خالصی اضافه کرد: طرح بعدی مربوط به طرح سوءتغذیه کودکان ۶ماهه تا پنج سال است که بر اساس تشخیص مرکز بهداشت و ثبت در سامانه سیب توسط وزارت رفاه انجام می‌شود.

خالصی گفت: در طرح سو تغذیه کودکان برای دهک‌های یک تا پنج مبلغ یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و برای دهک‌های ۶ تا هفتم مبلغ ۸۰۰ هزار تومان هر دوماه، یک‌بار واریز می‌شود.

وی گفت: کارت امید مادران در بودجه ۱۴۰۵ برای افرادی است که از یکم فروردین‌ماه امسال متولد شده‌اند و مربوط به دهک خاصی نیست و به‌صورت ماهانه ۲ میلیون تومان است و تا دوسالگی این طرح برقرار است.

مدیر اجتماعی اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان خراسان شمالی توضیح داد: در طرح یسنا ۲۱ هزار کودک، در طرح سوءتغذیه یک هزار و ۵۱۷ کودک در استان خراسان شمالی مشمول هستند و طرح امید مادران چون تازه ابلاغ و اجرایی شده، تاکنون آمار جدیدی به دست ما نرسیده است.