شارژ ۱۴ هزار میلیارد تومانی کارت امید مادران در سال جاری

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی نجفی‌خواه معاون سازمان برنامه و بودجه در جمع خبرنگاران در همایش روز ملی جمعیت، با اشاره به لزوم بازنگری در نحوه هزینه‌کرد بودجه‌های دولتی گفت: سیاست‌های کلی جمعیت ابلاغی سال ۹۳، تنها بر افزایش نرخ باروری تمرکز ندارد، بلکه تمامی ابعاد زندگی جمعیت را در بر می‌گیرد. بر همین اساس، محور اصلی تمامی فعالیت‌ها و اعتبارات دولت باید انطباق با سیاست‌های جمعیتی باشد.

معاون سازمان برنامه و بودجه با ارائه ارقام مشخص حمایتی گفت: برای سال جاری، ۱۴ هزار میلیارد تومان اعتبار جهت تأمین منابع کارت امید مادران پیش‌بینی شده است. طبق گزارش‌ها، تنها در فروردین‌ماه ۶۳ هزار نفر مشمول این طرح شده‌اند و تلاش می‌کنیم متناسب با شرایط اقتصادی، این منابع را تقویت کنیم. علاوه بر این، ۸ هزار میلیارد تومان نیز به طور خاص برای سایر اقدامات و برنامه‌هایی که با محوریت ستاد ملی جمعیت انجام می‌شود، تخصیص یافته است.

نجفی‌خواه با انتقاد از هزینه‌کردهای غیرمرتبط در برخی دستگاه‌ها تصریح کرد: اعتبارات رفاهی کارکنان دولت باید در مسیر تربیت نسل صالح و تشویق فرزندآوری باشد. به عنوان مثال، در حال حاضر دستگاه‌های ما قراردادهایی به ارزش ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای بیمه تکمیلی کارکنان منعقد می‌کنند؛ تأکید ما این است که هزینه‌های درمان ناباروری و مشوق‌های فرزندآوری باید محور اصلی این قراردادهای کلان باشد.

وی در پاسخ به گلایه مردم از صف‌های طولانی تسهیلات بانکی گفت: ستاد ملی جمعیت وظیفه نظارت دقیق بر عملکرد دستگاه‌ها را بر عهده دارد. نظام بانکی در حوزه تسهیلات موظف به پاسخگویی است و ستاد جمعیت در گزارش‌های خود به رئیس‌جمهور، بدون تعارف دستگاه‌های خاطی را مورد بازخواست قرار می‌دهد.

معاون سازمان برنامه و بودجه به برنامه‌های حمایتی برای اقشار آسیب‌پذیر اشاره کرد و گفت: دولت همزمان با طرح‌های جمعیتی، (طرح یسنا) و برنامه حمایت از کودکان دارای سوءتغذیه را با زیرپوشش قرار دادن ۲۰۰ هزار کودک در دست اجرا دارد تا اطمینان حاصل شود که حمایت‌های معیشتی و تغذیه‌ای در کنار سیاست‌های تشویقی جمعیت به درستی به دست جامعه هدف می‌رسد.

نجفی‌خواه به تشریح لایه‌های مختلف حمایتی دولت از نسل جدید پرداخت و گفت: علاوه بر بودجه‌های مستقیم فرزندآوری، دولت در حوزه‌های زیرساختی نیز سرمایه‌گذاری‌های کلانی انجام داده است؛ از جمله اختصاص ۱۵ هزار میلیارد تومان اعتبار برای دانش‌آموزان مدارس دولتی که بخشی از زنجیره حمایت از خانواده و جمعیت محسوب می‌شود.

وی با اشاره به طرح معافیت هزینه‌های درمانی برای کودکان زیر ۷ سال تصریح کرد: طرح‌های متعددی در دولت حال اجراست که اگر در مجامع بین‌المللی تبیین شوند، عمق حمایت‌های اجتماعی در ایران را نشان می‌دهند. درمان رایگان کودکان زیر ۷ سال یکی از این اقدامات شاخص است که هزینه‌های قابل‌توجهی برای آن پیش‌بینی شده تا دغدغه سلامت از دوش خانواده‌ها برداشته شود.

نجفی‌خواه با تأکید بر لزوم مدیریت یکپارچه منابع پراکنده حمایتی، خاطرنشان کرد: در حال حاضر طرح‌های متنوعی مانند طرح یسنا، حمایت از کودکان دچار سوءتغذیه و معافیت‌های درمانی به صورت موازی در حال اجرا هستند. پیشنهاد ما این است که این طرح‌ها لزوماً ادغام نشوند، اما هماهنگی میان آن‌ها باید به شکلی باشد که هم‌افزایی ایجاد کرده و بیشترین برخورداری را برای مادران و کودکان به همراه داشته باشد.

معاون سازمان برنامه و بودجه با قدردانی از تلاش‌های ستاد ملی جمعیت، بار دیگر بر تعهد این سازمان برای تأمین منابع مالی پایدار تأکید و خاطر نشان کرد: ما همچون گذشته در کنار ستاد ملی جمعیت هستیم و تلاش می‌کنیم تا با هماهنگی دقیق دستگاه‌ها، این منابع عظیم مالی به بهترین نحو در مسیر تحقق سیاست‌های کلان جمعیتی و حمایت از مادران ایرانی قرار گیرد.