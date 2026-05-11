یک عضو هیئت رئیسه فدراسیون تکواندو مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخاباتی فدراسیون تکواندو امروز (دوشنبه ۲۱ اردیبهشت) برگزار شد ‌و طی آن هادی ساعی به عنوان رئیس انتخاب شد. بعد از رای گیری برای انتخاب رئیس، رای گیری برای انتخاب نمایندگان هیئت استانی در هیئت رئیسه انجام شد. بر این اساس محمد انصاف دوست به عنوان نماینده هیئت های استانی در هیئت رئیسه صاحب رای شد. انتخاب کارشناسان خبره، نواب رئیس و خزانه دار در مجمع آینده انجام خواهد شد. انتخاب بازرس هم به وزارت ورزش تفویض اختیار شد.