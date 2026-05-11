  1. ورزش
  2. ورزش های رزمی
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۰۴

یک عضو هیئت رئیسه فدراسیون تکواندو مشخص شد

یک عضو هیئت رئیسه فدراسیون تکواندو مشخص شد

اعضای مجمع انتخاباتی فدراسیون تکواندو با رای خود، یک عضو هیئت رئیسه را مشخص کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخاباتی فدراسیون تکواندو امروز (دوشنبه ۲۱ اردیبهشت) برگزار شد ‌و طی آن هادی ساعی به عنوان رئیس انتخاب شد. بعد از رای گیری برای انتخاب رئیس، رای گیری برای انتخاب نمایندگان هیئت استانی در هیئت رئیسه انجام شد. بر این اساس محمد انصاف دوست به عنوان نماینده هیئت های استانی در هیئت رئیسه صاحب رای شد. انتخاب کارشناسان خبره، نواب رئیس و خزانه دار در مجمع آینده انجام خواهد شد. انتخاب بازرس هم به وزارت ورزش تفویض اختیار شد.

کد مطلب 6826567

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها