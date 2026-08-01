به گزارش خبرگزاری مهر، حسین شهابی معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه ۱۸ گفت: پس از گذشت هشت روز از استقرار کاروان خدام الحسین در شهر مرزی مهران، تناژ جمع آوری شده از ۱۲۰ تن عبور کرد.

در تشریح فعالیت‌های مدیریت شهری پیش از فرا رسیدن ایام اربعین در مرز مهران اظهار داشت : بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته، تعداد ۲۰۰ نفر عامل کارگری و اجرایی بطور روزانه در اقصی نقاط شهر مرزی مهران ( پل زائر تا میدان اربعین ) مستقر و اقدام به جمع آوری پسماندهای خشک این محدوده می نمایند.

️وی ادامه داد : پس از گذشت هشت روز از فعالیت اعضای کاروان در این بخش از شهر مرزی مهران، بیش از ۱۲۰ تن پسماند خشک جمع آوری شده و هر چه به روز اربعین نزدیک تر می شویم، این آمار روند صعودی به خود خواهد گرفت.

️این مقام مسئول همچنین به استقرار پردیس فرهنگی و خدماتی در میدان پرچم شهر مهران اشاره داشت که بصورت مستمر به زوار حسینی خدمت رسانی خواهد کرد.