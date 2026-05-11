به گزارش خبرنگار مهر، مراد ناصری ظهر امروز دوشنبه در جریان بازدید از پروژه آسفالت قطعه دوم چهارخطه محور کوهدشت - زانوگه، اظهار داشت: در راستای پیگیری روند اجرای پروژه‌های عمرانی و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، از پروژه آسفالت قطعه دوم چهارخطه محور کوهدشت به زانوگه به طول چهار کیلومتر بازدید میدانی کرد.

وی گفت: در این بازدید، آخرین وضعیت اجرایی پروژه، روند پیشرفت عملیات آسفالت و اقدامات ایمنی موردبررسی قرار گرفت.

فرماندار کوهدشت، افزود: قطعه دوم این محور پس از نصب علائم و تابلوهای ایمنی، آماده بهره‌برداری و استفاده عموم مردم خواهد شد.