۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۲۶

بدهی ۶۰۰ میلیارد تومانی بیمه‌ها به حوزه بهداشت و درمان در زنجان

زنجان- معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی زنجان، گفت: بدهی ۶۰۰ میلیارد تومانی بیمه‌ها، تأمین دارو و تجهیزات پزشکی در استان را با چالش مواجه کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی بیگدلی با اشاره به بدهی بالغ بر ۶۰۰ میلیارد تومانی سازمان‌های بیمه‌گر در حوزه دارو به دانشگاه علوم پزشکی استان، اظهار کرد: تداوم این روند می‌تواند موجب اختلال در فرآیند تأمین دارو، شیرخشک و تجهیزات پزشکی، به‌ویژه داروهای مورد نیاز بیماران صعب‌العلاج شود و فشار قابل توجهی بر زنجیره تأمین حوزه سلامت وارد کند.

وی افزود: بخش قابل توجهی از کمبودهای مقطعی دارو و تجهیزات پزشکی در استان، ناشی از تأخیر و کوتاهی سازمان‌های بیمه‌گر در پرداخت مطالبات دانشگاه علوم پزشکی است.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی زنجان ادامه داد: با وجود محدودیت منابع مالی، مجموعه معاونت غذا و دارو تلاش کرده است با مدیریت شرایط و همکاری مستمر مراکز درمانی، داروخانه‌ها و شرکت‌های تأمین‌کننده، کمترین فشار ممکن به مردم عزیز استان وارد شود و کمبودهای احتمالی تا حد امکان جبران شود.

بیگدلی تأکید کرد: پایداری خدمات حوزه سلامت و استمرار تأمین اقلام حیاتی مورد نیاز مردم، مستلزم تسویه به‌موقع مطالبات دانشگاه از سوی سازمان‌های بیمه‌گر است تا روند خدمت‌رسانی بدون وقفه ادامه یابد.

