به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی بیگدلی با اشاره به بدهی بالغ بر ۶۰۰ میلیارد تومانی سازمان‌های بیمه‌گر در حوزه دارو به دانشگاه علوم پزشکی استان، اظهار کرد: تداوم این روند می‌تواند موجب اختلال در فرآیند تأمین دارو، شیرخشک و تجهیزات پزشکی، به‌ویژه داروهای مورد نیاز بیماران صعب‌العلاج شود و فشار قابل توجهی بر زنجیره تأمین حوزه سلامت وارد کند.

وی افزود: بخش قابل توجهی از کمبودهای مقطعی دارو و تجهیزات پزشکی در استان، ناشی از تأخیر و کوتاهی سازمان‌های بیمه‌گر در پرداخت مطالبات دانشگاه علوم پزشکی است.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی زنجان ادامه داد: با وجود محدودیت منابع مالی، مجموعه معاونت غذا و دارو تلاش کرده است با مدیریت شرایط و همکاری مستمر مراکز درمانی، داروخانه‌ها و شرکت‌های تأمین‌کننده، کمترین فشار ممکن به مردم عزیز استان وارد شود و کمبودهای احتمالی تا حد امکان جبران شود.

بیگدلی تأکید کرد: پایداری خدمات حوزه سلامت و استمرار تأمین اقلام حیاتی مورد نیاز مردم، مستلزم تسویه به‌موقع مطالبات دانشگاه از سوی سازمان‌های بیمه‌گر است تا روند خدمت‌رسانی بدون وقفه ادامه یابد.