به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری، این رویداد تخصصی با حضور جمعی از فعالان حوزه معدن و صنایع معدنی، نمایندگان پارکهای علم و فناوری، شرکتهای دانشبنیان، استارتاپها و دیگر بازیگران زیستبوم نوآوری برگزار خواهد شد و در آن، ابعاد مختلف طراحی و توسعه زیستبوم نوآوری در بخش معدن و صنایع معدنی مورد بررسی قرار میگیرد.
بخش معدن و صنایع معدنی از جمله حوزههای راهبردی در اقتصاد کشور به شمار میرود که با اتکا به فناوریهای نوین و ظرفیتهای دانشبنیان میتواند نقش مهمی در ایجاد ارزش افزوده، افزایش بهرهوری و توسعه پایدار ایفا کند. در همین راستا، شکلگیری یک زیستبوم نوآوری کارآمد در این حوزه، مستلزم تعامل مؤثر میان نهادهای سیاستگذار، مراکز علمی و پژوهشی، شرکتهای دانشبنیان، استارتاپها و فعالان صنعتی است.
در این سمینار تخصصی، ضمن بررسی الگوهای طراحی زیستبوم نوآوری در حوزه معدن، فرصتها و چالشهای موجود در مسیر توسعه فناوریهای نوین معدنی نیز مورد واکاوی قرار خواهد گرفت. همچنین راهکارهای تقویت همکاری میان بخشهای مختلف زیستبوم نوآوری، تسهیل تجاریسازی فناوریها و حمایت از شکلگیری شرکتهای فناور و دانشبنیان فعال در حوزه معدن و صنایع معدنی مورد بحث و تبادل نظر قرار میگیرد.
این سمینار همچنین با هدف تقویت گفتمان تخصصی در حوزه نوآوری معدنی، ایجاد بستر تعامل و همافزایی میان بازیگران این حوزه و شناسایی ظرفیتهای فناورانه موجود در کشور برگزار میشود.
علاقهمندان به حضور در این نشست تخصصی که امکان شرکت به صورت حضوری را ندارند، میتوانند در زمان اعلامشده از طریق بستر مجازی به نشانی https://vc.imidro.gov.ir و با شماره اتاق ۷۹۴۹۶ در این رویداد شرکت کنند.
