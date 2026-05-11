  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۰۳

پرورش ۲۰ هزار نفر شتر در هرمزگان

پرورش ۲۰ هزار نفر شتر در هرمزگان

بندرعباس- مدیر امور دام سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان گفت: هرمزگان با دارا بودن نزدیک به ۲۰ هزار نفر شتر، سومین استان پیشروی کشور در پرورش شتر است.

به گزارش خبرگزاری مهر،حمید آمیغی اظهار داشت: ۳ هزار و ۲۴۵ نفر در هرمزگان در زمینه شترداری فعالیت می کنند.‌

وی افزود: با توجه به اقلیم هرمزگان و تقاضای زیاد برای گوشت شتر در استان‌های همجوار موجب شده است که شترداری در این استان به حرفه‌ای پرسود تبدیل شود.

آمیغی گفت: سالانه نزدیک به یکهزار نفر شتر به استان‌های یزد، کرمان، فارس، خراسان جنوبی و اصفهان ارسال می‌شود.

وی با اشاره به اینکه شتر، دامی پرمنفعت است افزود: گوشت، شیر و پوست شتر بازار فروش مناسبی دارد.

مدیر امور دام سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان گفت: برای هر نفر شتر مولد و شیری ۲۰۰ تا ۲۱۰ و شتر گوشتی ۱۲۰ میلیون تومان تسهیلات پرداخت می‌شود.

مدیر امور دام سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان خاطرنشان کرد: ماهانه بیش از هزار و ۸۰۰ تن سبوس بین دامداران استان هرمزگان توزیع می‌شود.

کد مطلب 6826644

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها