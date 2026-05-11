پرورش ۲۰ هزار نفر شتر در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر،حمید آمیغی اظهار داشت: ۳ هزار و ۲۴۵ نفر در هرمزگان در زمینه شترداری فعالیت می کنند.‌

وی افزود: با توجه به اقلیم هرمزگان و تقاضای زیاد برای گوشت شتر در استان‌های همجوار موجب شده است که شترداری در این استان به حرفه‌ای پرسود تبدیل شود.

آمیغی گفت: سالانه نزدیک به یکهزار نفر شتر به استان‌های یزد، کرمان، فارس، خراسان جنوبی و اصفهان ارسال می‌شود.

وی با اشاره به اینکه شتر، دامی پرمنفعت است افزود: گوشت، شیر و پوست شتر بازار فروش مناسبی دارد.

مدیر امور دام سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان گفت: برای هر نفر شتر مولد و شیری ۲۰۰ تا ۲۱۰ و شتر گوشتی ۱۲۰ میلیون تومان تسهیلات پرداخت می‌شود.

مدیر امور دام سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان خاطرنشان کرد: ماهانه بیش از هزار و ۸۰۰ تن سبوس بین دامداران استان هرمزگان توزیع می‌شود.