به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بهزیستی کشور علیرضا انجلاسی از برگزاری جلسه مشترک میان سازمان بهزیستی کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت آموزش و پرورش برای هماهنگی در برگزاری دومین آزمون استخدامی ویژه افراد دارای معلولیت خبر داد.

وی گفت: این جلسه در پی اخذ مجوز شماره ۱۰۰۵۵۲ مورخ ۱۴۰۴.۱۱.۱۴ از سازمان اداری و استخدامی کشور و با هدف انجام هماهنگی‌های لازم برای برگزاری هرچه بهتر دومین آزمون استخدامی ویژه افراد دارای معلولیت برگزار شد. در این نشست، دکتر سلمانی معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، فرهادی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت آموزش و پرورش و جمعی از مدیران دستگاه‌های مرتبط حضور داشتند.

معاون توسعه منابع سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: در این جلسه، چالش‌ها و تجربیات نخستین آزمون استخدامی ویژه افراد دارای معلولیت مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهای لازم برای رفع موانع و بهبود فرآیند برگزاری دومین آزمون مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

وی تأکید کرد: در پایان این نشست مقرر شد وزارت آموزش و پرورش همکاری لازم را برای برگزاری هرچه بهتر دومین آزمون استخدامی ویژه افراد دارای معلولیت با هدف جذب حداکثری این عزیزان در فرصت‌های شغلی دولتی به عمل آورد.