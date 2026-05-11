۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۰۲

دومین آزمون استخدامی ویژه افراد دارای معلولیت برگزار می‌شود

معاون توسعه منابع سازمان بهزیستی کشور از برگزاری جلسه مشترک با سازمان اداری و استخدامی کشور برای هماهنگی جهت برگزاری دومین آزمون استخدامی ویژه افراد دارای معلولیت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بهزیستی کشور علیرضا انجلاسی از برگزاری جلسه مشترک میان سازمان بهزیستی کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت آموزش و پرورش برای هماهنگی در برگزاری دومین آزمون استخدامی ویژه افراد دارای معلولیت خبر داد.

وی گفت: این جلسه در پی اخذ مجوز شماره ۱۰۰۵۵۲ مورخ ۱۴۰۴.۱۱.۱۴ از سازمان اداری و استخدامی کشور و با هدف انجام هماهنگی‌های لازم برای برگزاری هرچه بهتر دومین آزمون استخدامی ویژه افراد دارای معلولیت برگزار شد. در این نشست، دکتر سلمانی معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، فرهادی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت آموزش و پرورش و جمعی از مدیران دستگاه‌های مرتبط حضور داشتند.

معاون توسعه منابع سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: در این جلسه، چالش‌ها و تجربیات نخستین آزمون استخدامی ویژه افراد دارای معلولیت مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهای لازم برای رفع موانع و بهبود فرآیند برگزاری دومین آزمون مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

وی تأکید کرد: در پایان این نشست مقرر شد وزارت آموزش و پرورش همکاری لازم را برای برگزاری هرچه بهتر دومین آزمون استخدامی ویژه افراد دارای معلولیت با هدف جذب حداکثری این عزیزان در فرصت‌های شغلی دولتی به عمل آورد.

