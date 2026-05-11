۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۰۳

چین تحریم شرکت‌های مرتبط با ایران را محکوم کرد

در آستانه سفر رئیس جمهوری آمریکا به پکن، سخنگوی وزارت خارجه چین، تحریم سه شرکت چینی به اتهام ارتباط با ایران را محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، پکن مخالفت شدید خود را با تحریم‌های آمریکا علیه سه شرکت مستقر در چین اعلام کرد؛ شرکت‌هایی که واشنگتن مدعی است در تسهیل عملیات نظامی ایران نقش داشته‌اند. پکن این تحریم‌ها را «غیرقانونی و یک‌جانبه» توصیف کرده است.

گو جیاکون، سخنگوی وزارت خارجه چین، در نشست خبری روزانه گفت: ما همواره از شرکت‌های چینی خواسته‌ایم که مطابق قوانین و مقررات فعالیت کنند و قاطعانه از حقوق و منافع قانونی شرکت‌های چینی حمایت خواهیم کرد.

او افزود: اولویت فوری این است که به هر شکل ممکن از بازگشت درگیری‌ها جلوگیری شود، نه اینکه از جنگ برای تخریب کشورهای دیگر استفاده شود.

وزارت خارجه چین در یک بیانیه رسمی اعلام کرد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا از ۱۳ تا ۱۵ مه(۲۳ تا ۲۵ اردیبهشت) به دعوت شی جین پینگ رئیس جمهور چین به پکن سفر خواهد کرد.

این نخستین سفر یک رئیس‌جمهور آمریکا به چین در نزدیک به ۹ سال گذشته و نخستین سفر ترامپ به این کشور از زمان سفر دوره نخست ریاست‌جمهوری‌ وی در سال ۲۰۱۷ خواهد بود.

بر اساس اعلام کاخ سفید، این سفر شامل دو دیدار دوجانبه میان رهبران دو کشور خواهد بود. این دیدار در شرایطی انجام می‌شود که تنش‌ها میان واشنگتن و پکن بر سر مجموعه‌ای از مسائل سیاسی، اقتصادی و امنیتی افزایش یافته است.

همزمان، آتش‌بس شکننده میان آمریکا و ایران و نیز ادامه محاصره تنگه هرمز باعث افزایش هزینه‌های انرژی و فشار بر اقتصاد جهانی شده است. این تحولات، سفر ترامپ به چین را به یکی از مهم‌ترین رویدادهای دیپلماتیک سال تبدیل کرده است.

