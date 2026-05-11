قزوین نقش مهمی در امنیت غذایی کشور دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید حسینی ظهر دوشنبه در نشست با مدیران ستادی دامپزشکی و رؤسای اتحادیه‌های مرغداری استان قزوین با تاکید بر اهمیت تأمین پایدار امنیت غذایی اظهار کرد: نزدیکی به پایتخت و شمار فراوان واحدهای بزرگ مرغداری باعث شده است سازمان دامپزشکی کشور نگاه ویژه‌ای به استان قزوین داشته باشد.

وی عنوان کرد: تجربیات گذشته نشان داده همراهی بخش خصوصی و مجموعه دولتی در این استان به‌گونه‌ای بوده که پیشگیری و کنترل بیماری‌های دام و طیور به بهترین شکل انجام می‌شود.

معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور افزود: خوشبختانه هم‌افزایی خوبی میان دولت و بخش خصوصی در زنجیره تولید مرغ وجود دارد و این سرمایه ارزشمندی برای استان قزوین است.

مهدی جلوخانی، مدیرکل دامپزشکی استان قزوین نیز در این جلسه ضمن برشمردن ظرفیت‌های استان در حوزه واحدهای بزرگ پرورش دام و طیور، از حمایت‌های سازمان دامپزشکی کشور و مجموعه‌های بالادستی استان برای مهار موفق بیماری‌هایی همچون آنفلوانزای فوق‌حاد طیور و تب برفکی تقدیر کرد.