به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، حجت‌الاسلام ‌والمسلمین عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در دیدار غلامرضا نوری وزیر جهاد کشاورزی، گفت: تولید و تامین کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی و ثبات و آرامش بازار در شرایط بحرانی جنگ، محصول تدبیر، برنامه‌ریزی، آینده‌نگری و مساعی مجاهدانه وزیر، مدیران و کارکنان وزارت جهادکشاورزی است.

وی افزود: در ۲ سال اخیر صیانت و اعتلای امنیت غذایی کشور، تبدیل به یک فرهنگ عمومی در حاکمیت شده، اما برای تبیین مفاهیم و حفاظت از آن نیازمند عزم ملی در کل جامعه است.

خسروپناه با اشاره به وجوه فرهنگی اجتماعی و توصیه‌های دینی در بخش کشاورزی، تصریح کرد: تحقق اهداف الگوی درست کشت و الگوی صحیح مصرف در بخش کشاورزی و همچنین گفتمان‌سازی امنیت غذایی به جز اعتبار اقتصادی، نیازمند سرمایه‌گذاری فرهنگی و اجتماعی در لایه‌های مختلف جامعه به ویژه گروه کودکان، نوجوانان و دانش‌آموزان است.