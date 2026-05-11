به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل میرغضنفری ظهر دوشنبه با همراهی معاون برنامهریزی و توسعه فرمانداری و جمعی از مسئولان حوزه ورزش، از مجموعه ورزشی سردار جنگل رشت بازدید و در جریان وضعیت امکانات، زیرساختها و مسائل موجود در حوزه ورزش شهرستان قرار گرفت.
وی در جریان این بازدید با حضور در برخی اماکن ورزشی و گفتوگو با ورزشکاران و مسئولان مجموعه، بر ضرورت حفظ و نگهداری مناسب از زیرساختهای ورزشی تأکید کرد و اظهار داشت: امکاناتی که امروز در حوزه ورزش ایجاد شده، حاصل صرف اعتبارات و منابعی است که در شرایط دشوار اقتصادی تأمین شده و به همین دلیل نگهداری درست از این ظرفیتها یک ضرورت جدی محسوب میشود.
فرماندار رشت افزود: همه مجموعههای مرتبط و همچنین استفادهکنندگان از فضاهای ورزشی باید در صیانت از این امکانات احساس مسئولیت داشته باشند تا شاهد فرسودگی زودهنگام یا آسیب به بیتالمال نباشیم.
میرغضنفری در ادامه با اشاره به ظرفیتهای ورزشی شهرستان رشت، تصریح کرد: ورزش رشت در سالهای مختلف هر زمان مورد حمایت قرار گرفته، توانسته در عرصههای استانی، ملی و حتی بینالمللی افتخارآفرین باشد و بسیاری از قهرمانان از همین فضاها مسیر رشد خود را آغاز کردهاند.
وی با تأکید بر ضرورت برنامهریزی منسجم برای توسعه زیرساختهای ورزشی شهرستان، گفت: مقرر شد اداره ورزش و جوانان شهرستان، مهمترین نیازها و اولویتهای حوزه ورزش را بهصورت دقیق احصا و جمعبندی کند تا با همراهی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و پیگیری مدیرکل ورزش و جوانان استان، موضوعات و مطالبات اصلی ورزش شهرستان در دیدار با وزیر ورزش و جوانان مطرح و دنبال شود.
فرماندار رشت خاطرنشان کرد: باید مطالبات حوزه ورزش بهصورت کارشناسی و اولویتبندیشده مطرح شود تا بتوان با پیگیری هدفمند، شرایط بهتری را برای ورزشکاران فراهم کرد.
میرغضنفری همچنین در جریان حضور در محل تمرین ورزشکاران رشته تیر و کمان، بهویژه دختران ورزشکار، با بررسی شرایط موجود این فضا را نیازمند توجه و رسیدگی بیشتر دانست و دستور داد اقدامات اولیه برای بهسازی محیط و فراهمسازی امکانات مورد نیاز با همکاری دستگاههای خدماترسان و مجموعه ورزش و جوانان در دستور کار قرار گیرد.
وی با اشاره به استعداد و ظرفیت بالای ورزشکاران این رشته، اظهار کرد: این نوجوانان و جوانان با وجود محدودیتها، با انگیزه و جدیت در مسیر ورزش حرکت میکنند و وظیفه ما این است که شرایط مناسبتری برای رشد و شکوفایی استعدادهای آنان فراهم کنیم.
فرماندار رشت ادامه داد: حمایت از ورزش، صرفاً حمایت از یک رشته یا مسابقه نیست، بلکه سرمایهگذاری برای سلامت، نشاط اجتماعی و آینده نسل جوان محسوب میشود و باید با نگاه حمایتی و مسئولانه به آن توجه شود.
وی در پایان تأکید کرد: در تخصیص اعتبارات حوزه ورزش باید اولویتها و نیازهای اصلی مدنظر قرار گیرد تا منابع موجود در مسیر رفع مشکلات اساسی و ارتقای شرایط ورزشکاران هزینه شود.
نظر شما