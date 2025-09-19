اختصاص ۴۸ میلیارد تومان اعتبار نشانه اهمیت ویژه به ورزش رشت است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل میرغضنفری ظهر جمعه در بازدید میدانی از محل برگزاری مسابقات ورزشی اظهار کرد: هدف ما حضور در جمع ورزشکاران شنیدن مشکلات و نیازهای آنها به صورت مستقیم و پیگیری عملی برای رفع این مسائل است.
وی افزود: اختصاص ۴۸ میلیارد و ۱۳۰ میلیون تومان اعتبار در کمیته برنامهریزی شهرستان به حوزه ورزش، بخشی از همین تلاشهاست و نشان میدهد که ورزش و جوانان برای ما اهمیت ویژهای دارند.
میرغضنفری ادامه داد: جوانان رشتی در سالهای اخیر در عرصههای مختلف، به ویژه ورزش قهرمانی، افتخارات قابل توجهی کسب کردهاند و حمایت مستمر از نخبگان جوان بر عهده همه مدیران شهرستان است.
فرماندار رشت همچنین تاکید کرد: توسعه زیرساختهای ورزشی و ایجاد فرصتهای مناسب برای جوانان نه تنها به رشد ورزش در شهرستان کمک میکند، بلکه در افزایش نشاط اجتماعی و تربیت نسل آینده نیز نقش بسزایی دارد. انتظار داریم این موضوعات با جدیت بیشتری دنبال شود.
