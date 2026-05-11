به گزارش خبرگزاری مهر، هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: پروازهای بازگشت حجاج به کشور از ۱۱ خردادماه ۱۴۰۵ آغاز میشود.
بر اساس اعلام ایرانایر، از ابتدای عملیات اعزام زائران حج تمتع تاکنون، تا پایان روز ۲۰ اردیبهشتماه، با انجام ۲۰۰ پرواز رفت و برگشت، در مجموع ۲۲ هزار و ۷۶۳ زائر از ایستگاههای تهران، مشهد و زاهدان به سرزمین وحی اعزام شدهاند.
طبق برنامهریزیهای انجامشده، عملیات اعزام زائران حج تمتع ۱۴۰۵ تا ۲۵ اردیبهشتماه ادامه خواهد داشت و پروازهای اعزامی از ایستگاههای تعیینشده به مقصد سرزمین وحی مطابق برنامه در حال انجام است.
