به گزارش خبرگزاری مهر، جواد صالحی آرتیمانی، معاون بهرهبرداری فرودگاهی شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)، از جابهجایی بیش از ۲۱ هزار مسافر در قالب ۲۰۲ پرواز ورودی و خروجی طی بازه زمانی ۵ تا ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ خبر داد.
وی افزود: در هفته گذشته، ۲۱ هزار و ۵۴۹ مسافر از خدمات این شهر فرودگاهی بهرهمند شدند که از این تعداد، ۱۱ هزار و ۴۲۷ نفر در قالب پروازهای خروجی و ۱۰ هزار و ۱۲۲ نفر در قالب پروازهای ورودی جابهجا شدند.
صالحی آرتیمانی با تشریح آمار ترافیکی روزانه بیان کرد: پرترافیکترین روز هفته، ۱۱ اردیبهشتماه بود که در آن ۳۸ پرواز ثبت شد. همچنین اوج ترافیک پروازی بین ساعات ۱۷ تا ۱۸ با انجام ۲۲ پرواز به ثبت رسید که بیانگر آمادگی کامل تیمهای عملیاتی در ساعات پیک است.
وی درباره عملکرد شرکتهای هواپیمایی و مقاصد پروازی ادامه داد: در این مدت، ۱۱ شرکت هواپیمایی فعال به ۲۵ مقصد بینالمللی پرواز انجام دادهاند. شرکت هواپیمایی ماهان با انجام ۷۷ پرواز، معادل ۳۸ درصد کل پروازها، و شرکت ایرانایر با جابهجایی ۶ هزار و ۱۵۹ مسافر، معادل ۲۹ درصد سهم بازار مسافری، بهترین عملکرد را به ثبت رساندند.
معاون بهرهبرداری فرودگاهی شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) یادآور شد: در میان مقاصد پروازی نیز استانبول با ۵۹ پرواز و جابهجایی بیش از ۱۲ هزار مسافر، همچنان در صدر مقاصد محبوب قرار دارد و پس از آن شهرهای مسقط، نجف و مدینه بیشترین ترافیک پروازی را به خود اختصاص دادهاند.
صالحی در پایان با اشاره به آمار جابهجایی بار خاطرنشان کرد: طی این بازه زمانی، بیش از ۴۲۸ هزار کیلوگرم بار مسافری و بالغ بر ۶۲۴ هزار کیلوگرم بار تجاری از طریق این درگاه هوایی جابهجا شده است.
