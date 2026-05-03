۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۳۶

سامانه «استرداد بلیت هواپیما» در پیام‌رسان بله فعال شد

سازمان هواپیمایی کشوری از راه‌اندازی سامانه «استرداد بلیت هواپیما» در بستر پیام‌رسان بله و در قالب رباتی با همین نام با هدف تسهیل روند رسیدگی به شکایات مسافران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد: با هدف تسهیل روند رسیدگی به شکایات مسافران، سامانه «استرداد بلیت هواپیما» در بستر پیام‌رسان بله و در قالب رباتی با همین نام راه‌اندازی شد.

بر اساس اعلام این سازمان، سامانه مذکور با رویکرد تسریع در پاسخ‌گویی به درخواست‌ها و شفاف‌سازی فرایند استرداد بلیت طراحی شده است و تمامی مسافرانی که بلیت خریداری کرده‌اند اما تاکنون وجه استردادی خود را دریافت نکرده‌اند، می‌توانند با مراجعه به ربات «استرداد بلیت هواپیما» در پیام‌رسان بله به نشانی «https://ble.ir/CaaTicketbot» اطلاعات پرواز و جزئیات خرید خود را ثبت کنند تا درخواست آنان مورد بررسی قرار گیرد.

در این اطلاعیه آمده است: مسافران پس از ورود به سامانه، مشخصات و اطلاعات خواسته‌شده را وارد کرده و سپس می‌توانند مراحل ثبت شکایت، پیگیری وضعیت و دریافت نتیجه را به‌صورت یکپارچه در همین بستر دنبال کنند.

سازمان هواپیمایی کشوری هدف از راه‌اندازی این سامانه را کوتاه‌سازی فرایند رسیدگی، افزایش شفافیت و جلوگیری از تضییع حقوق مسافران عنوان کرد.

همچنین از شرکت‌های هواپیمایی و دفاتر فروش بلیت خواسته شده است با همکاری کامل، روند بازپرداخت مطالبات معوق مسافران را تسریع کنند.

زهره آقاجانی

