اعزام ۱۱ هزار و ۶۱۴ زائر از سه ایستگاه تهران، مشهد و زاهدان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود انصاری، معاون بازرگانی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران با تشریح وضعیت کنونی شبکه پروازی این شرکت اظهار کرد: در هفتههای اخیر، اولویت اصلی هما تثبیت عملیات و سپس بازطراحی هوشمند شبکه پروازی بوده است؛ رویکردی که بر سه مؤلفه «ناوگان عملیاتی در دسترس»، «تقاضای واقعی و قابل اتکا» و «رسالت ملی در اتصال نقاط کلیدی کشور» استوار شده است.
وی افزود: در بخش شبکه داخلی، تمرکز بر مسیرهای پرتردد و حیاتی قرار گرفته است؛ بهگونهای که مشهد بهعنوان قطب اصلی عملیات داخلی تثبیت شده و مسیر زاهدان نیز در قالب برنامهای منظم در حال انجام است و حفظ انسجام این مسیرها از اهمیت ویژهای برخوردار است.
انصاری با اشاره به رسالت شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: در شرایطی که کشور نیازمند بازسازی پس از بحران است، ایرانایر بهعنوان ایرلاین ملی، مسئولیتی فراتر از یک بنگاه اقتصادی بر عهده دارد. از اینرو، با توجه به ظرفیت ناوگان و سطح تقاضای بازار، اولویت ویژهای برای برقراری پرواز به شهرهایی در نظر گرفته شده که زیرساختهای اقتصادی و صنعتی آنها آسیب دیده و برای آغاز روند بازسازی، نیازمند جابهجایی سریع نیروهای متخصص و تجهیزات لجستیکی هستند.
وی ادامه داد: در همین راستا، استانهای غربی و جنوبی کشور از جمله کرمانشاه، سنندج، هرمزگان، بوشهر، خوزستان و همچنین سواحل مکران، در اولویت برنامهریزی شبکه پروازی هما قرار گرفتهاند.
معاون بازرگانی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به عملیات حج تمتع ۱۴۰۵ یادآور شد: در کنار حفظ ثبات شبکه اصلی، عملیات حج تمتع نیز طبق برنامه و بدون کوچکترین اختلال در حال انجام است و از امروز ظرفیت پروازی ایرانایر در این بخش به میانگین روزانه ۹ پرواز به مقصد عربستان رسیده است.
انصاری در پایان خاطرنشان کرد: تا پایان روز چهاردهم عملیات، در مجموع ۱۱ هزار و ۶۱۴ زائر بیتالله الحرام از سه ایستگاه تهران، مشهد و زاهدان اعزام شدهاند که در این میان، ایستگاه مشهد بیشترین سهم اعزام روزانه را به خود اختصاص داده است. همچنین در برنامهریزی سال جاری، پروازهای رفت زائران به مقصد مدینه منوره و بازگشت آنها از جده انجام میشود.
