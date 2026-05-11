قلندری: عملیات اجرایی شهرک شیلاتی شهرستان اردبیل آغاز می شود

فرزاد قلندری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در قالب این شهرک کشاورزی، ۲۲ هکتار از اراضی به ایجاد شهرک شیلاتی اختصاص مییابد، اظهار کرد: مطالعات لازم برای اجرای این پروژه انجام شده و عملیات اجرایی آن بهزودی آغاز خواهد شد.
وی با بیان اینکه این طرح با محوریت گردشگری شیلاتی طراحی شده است، افزود: ایجاد آکواریوم، پرورش ماهیان زینتی، پرورش زالو و تولید جلبک از جمله بخشهایی است که در این شهرک پیشبینی شده و میتواند علاوه بر توسعه تولید، زمینه جذب گردشگر و ایجاد اشتغال را نیز فراهم کند.
فرماندار اردبیل همچنین بر تکمیل زیرساختهای مورد نیاز این شهرک تأکید کرد و گفت: با استفاده از ظرفیت دستگاههای اجرایی، زیرساختهای لازم برای راهاندازی این مجموعه فراهم خواهد شد.
قلندری از آمادگی سرمایهگذاران برای حضور در این طرح خبر داد و افزود: حمایت از سرمایهگذاران و تسهیل فرآیند سرمایهگذاری در این حوزه در دستور کار قرار دارد تا زمینه توسعه فعالیتهای شیلاتی و گردشگری در منطقه فراهم شود.
فرماندار اردبیل اجرای این پروژه را گامی مؤثر در توسعه اقتصادی، ایجاد فرصتهای جدید سرمایهگذاری و رونق گردشگری کشاورزی و شیلاتی در شهرستان اردبیل عنوان کرد.
