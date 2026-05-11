به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد قلندری ظهر دوشنبه در جلسه شورای جوانی جمعیت شهرستان اردبیل با اشاره به اینکه هدف اصلی اجرای برنامههای جوانی جمعیت، برداشتن بار مسئولیت از دوش خانوادهها و جلوگیری از تنها ماندن سالمندان وخانواده ها است، از مدیران دستگاههای اجرایی خواست تا وظایف قانونی خود را به صورت عملیاتی و با خروجی مشخص پیگیری کنند.
وی با بیان اینکه در تأمین زمین برای اجرای طرحهای جوانی جمعیت در شهرستان مشکلی وجود ندارد، بر ضرورت اقدام جدی دستگاهها در خصوص امنیت شغلی کارکنان به عنوان یک تکلیف قانونی تأکید کرد.
فرماندار اردبیل همچنین خواستار اطلاعرسانی و اجرای مؤثر مشوقهای قانونی برای خانوادهها شد و بر لزوم توجه به منشور حقوقی خانوادهها تأکید نمود.
قلندری بر لزوم تشکیل کمیته صیانت متشکل از دستگاههای مربوطه در راستای ارزیابی موفقیتها در اجرای قوانین جوانی جمعیت تأکید کرد و گفت: “خانواده همواره در کنار انقلاب، کشور و وطن ایستاده است واین امر قابل قدردانی است
وی اجرای برنامه های حمایتی از خانواده هارا نیازمند رویکردی ویژه و فراتر از اقدامات عادی است وباید اقدامات ویژه دراین زمینه انجام شود
فرماندار اردبیل بر تدوین مهندسی جمعیت در شهرستان و ارائه گزارشهای شفاف و همراه با خروجی ملموس به مردم تأکید کرد و خواستار برنامهریزی عملی و حمایتی برای فرزندآوری و پیشگیری از سالمندی شد و تأکید کرد که پروژههای عمرانی و اقتصادی باید با پیوست جمعیتی تدوین و اجرا شود
قلندری بر تسهیل در پرداخت تسهیلات جوانی جمعیت و مشاغل خانگی تأکید کرد و رویکرد محلهمحوری را به عنوان یک راهبرد جدی در شهرستان معرفی نمود.
وی همچنین بر اهمیت ارائه آمار و واقعیتها برای فرهنگسازی و اطلاعرسانی در خصوص جوانی جمعیت تأکید کرد.
در پایان این جلسه بر لزوم پیگیری مستمر مصوبات و اقدامات عملی در راستای تحقق اهداف جوانی جمعیت در شهرستان اردبیل تأکید شد.
