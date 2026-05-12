به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد قلندری ظهر سه شنبه در نشست کارگروه ساماندهی بازار این شهرستان که با حضور مدیران دستگاههای اجرایی و نهادهای مرتبط برگزار گردید، بر لزوم تشدید و بهبودبخشی به فرایند نظارت بر بازار و اجناس و محصولات مورد نیاز مردم تأکید نمود.
وی با اشاره به نقش پایش مؤثر در برقراری آرامش و اعتماد همگانی افزود: تمامی دستگاههای مسئول موظفاند با فراهمآوردن نیروهای کافی در زمینه تیمبندی و پهنهبندی، زمینه را برای کنترل دقیق و پیوسته بر بازار مهیا سازند تا مردم بهطور محسوس، کارایی، تأثیرگذاری و حاصل این نظارتها را مشاهده کنند.
فرماندار اردبیل، ساماندهی و ثبات نرخها را یک الزام اساسی دانست و گفت: نباید تفاوت قیمت نامعقول در نقاط گوناگون شهرستان وجود داشته باشد، چرا که این مسئله یکی از نگرانیهای جدی مردم است و دستگاههای مربوطه باید با حساسیت ویژه نسبت به آن اقدام نمایند.
قلندری با تأکید بر برخورد قاطع و بدون مسامحه با تخلفات بازار ادامه داد: هر نوع تخلف، بهویژه قیمتگذاری نامتعارف، باید بهطور جدی و بدون اغماض پیگیری شود.
وی همچنین بر تداوم جوجهریزی، تأمین بهموقع نهادههای دامی و مدیریت زنجیره تولید بهعنوان عوامل مؤثر در مهار بازار و جلوگیری از نوسانات قیمتی تأکید کرد و افزود: نرخها باید بر اساس تجزیهوتحلیلها و ارزیابیهای کارشناسانه تعیین و مدیریت شوند.
فرماندار اردبیل خاطرنشان کرد: مدیریت، مهار و پایش هوشمندانه بازار، اولویت اصلی مجموعه مدیریتی شهرستان است و تمامی دستگاهها باید در این راستا هماهنگ، مسئولانه و پاسخگو عمل کنند.
