۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۲۶

قلندری: مدیریت و ثبات قیمت‌ها در تمام نقاط اردبیل ضرورت اساسی است

فرماندار اردبیل مدیریت و ثبات قیمت‌ها را ضرورتی اساسی خواند و تأکید کرد که نباید اختلاف قیمت غیرمنطقی در مناطق مختلف شهرستان وجود داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد قلندری ظهر سه شنبه در نشست کارگروه ساماندهی بازار این شهرستان که با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مرتبط برگزار گردید، بر لزوم تشدید و بهبودبخشی به فرایند نظارت بر بازار و اجناس و محصولات مورد نیاز مردم تأکید نمود.

وی با اشاره به نقش پایش مؤثر در برقراری آرامش و اعتماد همگانی افزود: تمامی دستگاه‌های مسئول موظف‌اند با فراهم‌آوردن نیروهای کافی در زمینه تیم‌بندی و پهنه‌بندی، زمینه را برای کنترل دقیق و پیوسته بر بازار مهیا سازند تا مردم به‌طور محسوس، کارایی، تأثیرگذاری و حاصل این نظارت‌ها را مشاهده کنند.

فرماندار اردبیل، ساماندهی و ثبات نرخ‌ها را یک الزام اساسی دانست و گفت: نباید تفاوت قیمت نامعقول در نقاط گوناگون شهرستان وجود داشته باشد، چرا که این مسئله یکی از نگرانی‌های جدی مردم است و دستگاه‌های مربوطه باید با حساسیت ویژه نسبت به آن اقدام نمایند.

قلندری با تأکید بر برخورد قاطع و بدون مسامحه با تخلفات بازار ادامه داد: هر نوع تخلف، به‌ویژه قیمت‌گذاری نامتعارف، باید به‌طور جدی و بدون اغماض پیگیری شود.

وی همچنین بر تداوم جوجه‌ریزی، تأمین به‌موقع نهاده‌های دامی و مدیریت زنجیره تولید به‌عنوان عوامل مؤثر در مهار بازار و جلوگیری از نوسانات قیمتی تأکید کرد و افزود: نرخ‌ها باید بر اساس تجزیه‌وتحلیل‌ها و ارزیابی‌های کارشناسانه تعیین و مدیریت شوند.

فرماندار اردبیل خاطرنشان کرد: مدیریت، مهار و پایش هوشمندانه بازار، اولویت اصلی مجموعه مدیریتی شهرستان است و تمامی دستگاه‌ها باید در این راستا هماهنگ، مسئولانه و پاسخگو عمل کنند.

