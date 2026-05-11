۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۴۳

تولید یک هزار تنی آبزیان در خلخال و آغاز پروژه‌های خاویاری

اردبیل- مدیرکل شیلات استان اردبیل گفت: یک هزار تن آبزیان در شهرستان خلخال تولید شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اله‌بخش در بازدید از مزارع پرورش ماهی شهرستان خلخال با اشاره به ثبت تولید یک هزار تنی آبزیان در این شهرستان، اظهار کرد: برنامه‌ریزی برای افزایش تولیدات شیلاتی در شهرستان خلخال در دستور کار است.

وی افزود: با شناسایی نقاط مستعد و جلب مشارکت بخش خصوصی، ظرفیت تولید این شهرستان در سال جاری افزایش خواهد یافت.

مدیرکل شیلات استان اردبیل گفت: میزان تولید آبزیان در شهرستان خلخال طی سال گذشته به یک‌هزار تن رسیده است که این رقم با برنامه‌ریزی‌های انجام‌ شده و بهره‌گیری از ظرفیت‌های جدید، در سال جاری روند افزایشی خواهد داشت.

اله‌بخش همچنین از آغاز احداث چندین پروژه پرورش ماهیان خاویاری در شهرستان خلخال خبر داد و بیان کرد: پروژه‌هایی با ظرفیت ۵۰ تن در آینده نزدیک به مرحله گلنگ‌زنی خواهد رسید که نقش مهمی در تنوع‌بخشی به تولیدات شیلاتی و ایجاد اشتغال پایدار در منطقه خواهد داشت.

وی با قدردانی از همراهی فرماندار خلخال و مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری‌ها خاطرنشان کرد: با ورود و مشارکت فعال سازمان همیاری شهرداری‌ها در این بخش، شاهد جهش در تولیدات شیلاتی و بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های بالقوه شهرستان خواهیم بود.

