به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اله‌بخش در بازدید از مزارع پرورش ماهی شهرستان خلخال با اشاره به ثبت تولید یک هزار تنی آبزیان در این شهرستان، اظهار کرد: برنامه‌ریزی برای افزایش تولیدات شیلاتی در شهرستان خلخال در دستور کار است.

وی افزود: با شناسایی نقاط مستعد و جلب مشارکت بخش خصوصی، ظرفیت تولید این شهرستان در سال جاری افزایش خواهد یافت.

مدیرکل شیلات استان اردبیل گفت: میزان تولید آبزیان در شهرستان خلخال طی سال گذشته به یک‌هزار تن رسیده است که این رقم با برنامه‌ریزی‌های انجام‌ شده و بهره‌گیری از ظرفیت‌های جدید، در سال جاری روند افزایشی خواهد داشت.

اله‌بخش همچنین از آغاز احداث چندین پروژه پرورش ماهیان خاویاری در شهرستان خلخال خبر داد و بیان کرد: پروژه‌هایی با ظرفیت ۵۰ تن در آینده نزدیک به مرحله گلنگ‌زنی خواهد رسید که نقش مهمی در تنوع‌بخشی به تولیدات شیلاتی و ایجاد اشتغال پایدار در منطقه خواهد داشت.

وی با قدردانی از همراهی فرماندار خلخال و مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری‌ها خاطرنشان کرد: با ورود و مشارکت فعال سازمان همیاری شهرداری‌ها در این بخش، شاهد جهش در تولیدات شیلاتی و بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های بالقوه شهرستان خواهیم بود.