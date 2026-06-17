به گزارش خبرگزاری مهر، محمد الهبخش اظهار کرد: این طرح با ارزش سرمایهگذاری ۲۰۰ میلیارد ریال در زمینی به مساحت ۲ هزار و ۵۰۰ مترمربع به بهرهبرداری رسیده و با راهاندازی آن برای ۴ نفر به صورت مستقیم اشتغال ایجاد شده است.
وی همچنین از حمایت شیلات استان از این واحد تولیدی خبر داد و گفت: در راستای توزیع اقلام ترویجی و حمایت از تولیدکنندگان، یک دستگاه هواده از نوع فورس به صورت رایگان به این مجموعه تحویل و در اختیار بهرهبردار قرار گرفت تا در بهبود شرایط پرورش و افزایش بهرهوری تولید مورد استفاده قرار گیرد.
الهبخش با اشاره به نقش مهم بخش آبزیپروری در توسعه اقتصادی مناطق روستایی افزود: شهرستان مشگینشهر به دلیل برخورداری از منابع آبی مناسب، شرایط اقلیمی مطلوب و ظرفیتهای طبیعی کمنظیر، از جایگاه ویژهای در تولید ماهیان سردآبی برخوردار بوده و به عنوان قطب پرورش این گونه ماهیان در استان اردبیل شناخته میشود.
مدیرکل شیلات استان اردبیل بیان کرد: بهرهبرداری از این مزرعه با ظرفیت تولید ۳۵ تن ماهی سردآبی در سال، گامی مؤثر در راستای افزایش تولید آبزیان، توسعه سرمایهگذاری در بخش شیلات، ایجاد اشتغال پایدار و بهرهگیری بهینه از ظرفیتهای موجود منطقه است.
الهبخش خاطرنشان کرد: شیلات استان اردبیل حمایت از سرمایهگذاران و توسعه طرحهای آبزیپروری را در اولویت برنامههای خود قرار داده و اجرای چنین پروژههایی نقش مهمی در رونق تولید، امنیت غذایی و توسعه اقتصادی استان خواهد داشت.
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