به گزارش خبرگزاری مهر، کیومرث سفیدی در جلسه بررسی برنامه عمل حفاظت مشارکتی خرس قهوه‌ای در کوهستان سبلان از تدوین و آماده‌سازی مجموعه‌ای از اقدامات هدفمند و برنامه‌های مدون در راستای حفاظت مشارکتی خرس قهوه‌ای در منطقه کوهستانی سبلان خبر داد و اظهار کرد: این برنامه جامع که در چند محور کلیدی تعریف شده است، با چارچوب‌های مشخص و عملیاتی‌تر از پیش در حال اجرا و پیگیری است.

وی افزود: در راستای حفاظت از اکوسیستم ارزشمند منطقه سبلان، برنامه‌های اجرایی برای حفاظت از این منطقه و مدیریت تعارض احتمالی بین خرس قهوه‌ای و کوهنوردان و سایر ذی‌نفعان، در محورهای مختلف آغاز به‌کار کرده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل مهمترین محور این برنامه را آموزش و ارتقای دانش عنوان کرد و گفت: برنامه‌های آموزشی نحوه رفتار با خرس قهوه‌ای در سبلان برای گروه‌های هدف شامل کوهنوردان، راهنمایان گردشگری، عشایر، زنبورداران و دامداران تدوین شده است و هدف از این آموزش‌ها، ارائه راهکارهای لازم در زمینه تعامل صحیح با محیط زیست و کاهش احتمالات بروز تعارض است.

وی تشدید اقدامات حفاظتی را محور بعدی این برنامه برشمرد و افزود: این محور از برنامه با همکاری مستقیم یگان حفاظت محیط زیست استان اردبیل اجرا می‌شود و شامل تشکیل گروه‌های دیده بان حیات وحش و اجرای برنامه‌های نظارتی و آموزشی توسط یگان خواهد بود.

سفیدی مدیریت پسماند در منطقه سبلان را سومین محور برنامه عنوان و بیان کرد: هدف اصلی این بخش، جلوگیری از انباشت زباله توسط کوهنوردان و مدیریت صحیح پسماندها از طریق جانمایی و تعبیه سطل‌های مناسب در نقاط مشخص شده است.

وی ادامه داد: برای تحقق برنامه‌ها جلسات هماهنگی با حضور دستگاه‌های ورزش و جوانان، هیئت کوهنوردی، فرمانداری، بخشداری و مقامات قضایی منطقه در دستور کار قرار گرفته تا با رعایت ظرفیت‌های زیست‌محیطی منطقه و برنامه های مدون اقدامات لازم و ضروری صورت گیرد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل تصریح کرد: تمامی این اقدامات بر پایه مشارکت جمعی ذی‌نفعان و با اتکا به همکاری جوامع محلی و مردم منطقه صورت می‌گیرد تا از میراث طبیعی ارزشمند سبلان به بهترین نحو حفاظت شود.