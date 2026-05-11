  1. استانها
  2. اردبیل
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۵۳

تدوین و اجرای برنامه جامع حفاظت مشارکتی خرس قهوه‌ای در کوهستان سبلان

تدوین و اجرای برنامه جامع حفاظت مشارکتی خرس قهوه‌ای در کوهستان سبلان

اردبیل- مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل گفت: تدوین و اجرای برنامه جامع حفاظت مشارکتی خرس قهوه‌ای در کوهستان سبلان عملیاتی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، کیومرث سفیدی در جلسه بررسی برنامه عمل حفاظت مشارکتی خرس قهوه‌ای در کوهستان سبلان از تدوین و آماده‌سازی مجموعه‌ای از اقدامات هدفمند و برنامه‌های مدون در راستای حفاظت مشارکتی خرس قهوه‌ای در منطقه کوهستانی سبلان خبر داد و اظهار کرد: این برنامه جامع که در چند محور کلیدی تعریف شده است، با چارچوب‌های مشخص و عملیاتی‌تر از پیش در حال اجرا و پیگیری است.

وی افزود: در راستای حفاظت از اکوسیستم ارزشمند منطقه سبلان، برنامه‌های اجرایی برای حفاظت از این منطقه و مدیریت تعارض احتمالی بین خرس قهوه‌ای و کوهنوردان و سایر ذی‌نفعان، در محورهای مختلف آغاز به‌کار کرده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل مهمترین محور این برنامه را آموزش و ارتقای دانش عنوان کرد و گفت: برنامه‌های آموزشی نحوه رفتار با خرس قهوه‌ای در سبلان برای گروه‌های هدف شامل کوهنوردان، راهنمایان گردشگری، عشایر، زنبورداران و دامداران تدوین شده است و هدف از این آموزش‌ها، ارائه راهکارهای لازم در زمینه تعامل صحیح با محیط زیست و کاهش احتمالات بروز تعارض است.

وی تشدید اقدامات حفاظتی را محور بعدی این برنامه برشمرد و افزود: این محور از برنامه با همکاری مستقیم یگان حفاظت محیط زیست استان اردبیل اجرا می‌شود و شامل تشکیل گروه‌های دیده بان حیات وحش و اجرای برنامه‌های نظارتی و آموزشی توسط یگان خواهد بود.

سفیدی مدیریت پسماند در منطقه سبلان را سومین محور برنامه عنوان و بیان کرد: هدف اصلی این بخش، جلوگیری از انباشت زباله توسط کوهنوردان و مدیریت صحیح پسماندها از طریق جانمایی و تعبیه سطل‌های مناسب در نقاط مشخص شده است.

وی ادامه داد: برای تحقق برنامه‌ها جلسات هماهنگی با حضور دستگاه‌های ورزش و جوانان، هیئت کوهنوردی، فرمانداری، بخشداری و مقامات قضایی منطقه در دستور کار قرار گرفته تا با رعایت ظرفیت‌های زیست‌محیطی منطقه و برنامه های مدون اقدامات لازم و ضروری صورت گیرد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل تصریح کرد: تمامی این اقدامات بر پایه مشارکت جمعی ذی‌نفعان و با اتکا به همکاری جوامع محلی و مردم منطقه صورت می‌گیرد تا از میراث طبیعی ارزشمند سبلان به بهترین نحو حفاظت شود.

کد مطلب 6826416

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها