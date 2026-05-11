به گزارش خبرگزاری مهر، این بازی در کرمان برگزار شد و دختران تبریزی با عملکرد درخشان، حریف را در دقایق پایانی مغلوب کردند.

این صعود تاریخی، اولین حضور هندبال بانوان آذربایجان شرقی در لیگ برتر است. مقاومت، امروز، دوشنبه، ۲۱ اردیبهشت به همراه سه تیم دیگر در دور نهایی رقابت کرد و هر چهار تیم مستقیماً راهی لیگ برتر شدند.

اکرم حسینی، سرمربی تیم، گفت: این برد حاصل تلاش بی‌وقفه و روحیه والای دختران ماست. تبریز منتظر طوفان دخترانش در لیگ برتر است.

این چهارمین تیم از باشگاه مقاومت شهرداری تبریز است که سال آینده در لیگ برتر رقابت خواهد کرد.