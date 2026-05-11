رسالت امت مبعوث در جنگ اقتصادی چیست

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله عبدالله کیوانی ظهر دوشنبه در جمع مردم شهرکرد با اشاره به اینکه قائد شهید امت، امام خامنه‌ای تعبیر «امت مبعوث» را به کار بردند در حالی که پیش از این واژه بعثت صرفاً درباره انبیای الهی به کار رفته است، اظهار کرد: پرسش اینجاست که آیا یک ملت خودبخود، بدون زحمت، بدون برنامه و شیوه تربیتی یا بدون مدیریت می‌تواند به سطح و مقامی برسد که مقام مخصوص انبیای الهی است. حال باید دید چگونه ملتی تبدیل به امت و سپس یک امت مبعوث تبدیل شد.

نماینده مردم چهارمحال و بختیاری در مجلس خبرگان رهبری با ذکر اینکه بر اینکه امت مبعوث خروجی کار امام شهید و یک رهبر الهی در طی ۳۷ سال بود، ادامه داد: ایشان جان مبارک خویش را برای بعثت مردمی فدا کردند.

مرور برخی برکات امت مبعوث ایران اسلامی

آیت‌الله کیوانی برکات امت مبعوث را یادآور شد و توضیح داد: تا الان این امت مبعوث سه شاهکار داشته که هر کدام از این شاهکارها توسط اندیشمندان و دانشمندان بزرگ تبیین خواهد شد. اولین شاهکار امت مبعوث این بود که ۴۰ روز در مقابل ظالمان عالم ایستادگی و مقاومت کرد بی‌آنکه عقب‌نشینی کند. ملت ایران هشت روز از این جنگ ظالمانه را بدون رهبری اداره کرد و در نهایت پس از ۴۰ روز در برابر این ابرقدرت‌های عالم به پیروزی رسید.

وی ادامه داد: پرسش اینجاست که چگونه ائتلاف کشورهای جهان به سرکردگی آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونی در برابر امت مبعوث بدون رهبر خوار و زبون شد و ناچار کوتاه آمد.

استاد حوزه علمیه دومین شاهکار امت مبعوث را دفع کودتای تجزیه‌طلبانه تمام نفوذی‌های دشمن متخاصم آمریکایی صهیونی عنوان کرد و توضیح داد: هدف این کودتا تجزیه ایران اسلامی و متلاشی ساختن نظام اسلامی از درون بود. حضور امت مبعوث در خیابان‌ها و میدان‌ها شبه‌کودتای نفوذی‌ها را در دی‌ماه سال گذشته خنثی کرد و ناتمام گذاشت.

آیت‌الله کیوانی با تأکید بر اینکه در هر دو صحنه یاد شده هم در جنگ رمضان و هم کودتای دی‌ماه سال ۱۴۰۴ ملت مبعوث پیروز شدند، گفت: شاهکار سوم مربوط به عرصه مذاکره با دشمن قدرتمند اما شکست خورده بود که در میدان نظامی خوار و حقیر و لذا وارد وادی مذاکرات شد.

نماینده مردم چهارمحال و بختیاری در مجلس خبرگان رهبری تأکید کرد: مطالبه‌گری امت مبعوث باعث شد که تمام مسئولان کشور به‌خط شوند و زمانی که رهبر جدید انقلاب متوجه شدند ممکن است برخی‌ها در مذاکرات کوتاه بیایند، دستور بازگشت تیم مذاکره‌کننده از پاکستان و توقف مذاکرات را دادند و تا زمان تحقق ۱۰ بند مورد نظر، این مذاکرات را ممنوع کردند.

نص صریح قرآن درباره نحوه برخورد با عهدشکنی دشمنان دین

آیت‌الله کیوانی با اشاره به التماس دشمن متخاصم آمریکایی صهیونی برای آتش‌بس در نیمه‌های جنگ رمضان، اظهار کرد: ایران آتش‌بس را نپذیرفت و رهبر انقلاب توقف جنگ را منوط به پذیرش ۱۰ شرط دانستند که آمریکا از روی ناچاری پذیرفت، اگرچه در میز مذاکرات این شروط را رد کردند.

وی با بیان اینکه دشمنی ما با آمریکا بر سر دین و ایمان و اسلام نیست بلکه بر سر بدعهدی است، افزود: هر کسی ولو کافران بر سر عهد خودماندند، امیرالمومنین (ع) و پیامبر (ص) با آنها کنار آمدند. اما کسی که به هیچ عهد و پیمانی ماندگار نشد، در نظام اسلامی مطرود است لذا بر طبق نص صریح قرآن در آیه «فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْکُفْرِ ۙ إِنَّهُمْ لَا أَیْمَانَ لَهُ» (توبه/۱۲) با اهل کفر که اهل هیچ پیمانی نیستند، می‌جنگیم. در میدان مذاکره، دشمن به برکت حضور امت مبعوث در خیابان‌ها، عقب کشید.

آیت‌الله کیوانی تأکید کرد: دشمن که در سه میدان جنگ، کودتا و مذاکره به نتیجه‌ای نرسیده اکنون مبارزه در فاز اقتصادی را کلید زده است. در اینجا مسئولان باید هوشیار باشند. همان دشمنی که در ساحت‌های دیگر جنگ و توطئه به نتیجه نرسید حالا اعلان خشم اقتصادی کرده است.

نماینده مجلس خبرگان رهبری با یادآوری اینکه همه توطئه‌های دشمن علیه ایران اسلامی یک جنگ ترکیبی تمام‌عیار را شکل داده است، افزود: خطرناک‌ترین جنگ ترکیبی عالم اکنون علیه ایران در جریان است و عظمت ملت مبعوث زمانی مشخص می‌شود که این جنگ همه‌جانبه را در هم می‌شکند و این، حاصل تربیت سید قائد شهید است و عظمت شخصیت او را آشکار می‌کند.

آیت‌الله کیوانی اقتصاد کشورمان را بسیار محکم و قوی اما دارای اشکال‌ها و ایرادات دانست و اظهار کرد: اقتصاد مبتنی بر اسلام و انقلاب اسلامی را که امام شهید در ذهن داشتند نتوانستیم پیاده‌سازی کنیم. دشمن بر این اقتصاد تمرکز کرده و توطئه می‌کند.

وی جنگ، سوءمدیریت و نفوذ را سه عامل اصلی تضعیف اقتصاد دانست و بیان کرد: امت مبعوث بدانند که اگر دشمن بخواهد در خشم اقتصادی به نتیجه برسد، نه با جنگ یا سوءمدیریت بلکه با نفوذ می‌تواند ما را به شکست بکشاند.

دشمن برای شکست این امت به نفوذ روی می‌آورد

وی گفت: یکی از مصادیق نفوذ این است که ذهن و فکر جامعه به سمتی برود در زمینه‌هایی مختلف علمی از جمله در پیشرفت هسته‌ای توقف کنیم و کوتاه بیاییم. یک مصداق دیگر نفوذ همین ایجاد گرانی‌ها و نارضایتی‌های عمومی است.

آیت‌الله کیوانی با تأکید بر اینکه اکنون شاهکار چهارم ملت مبعوث علیه خشم اقتصادی دشمن نیز به فضل الهی تحقق خواهد یافت، بیان کرد: لازمه موفقیت این است که ملت مبعوث بداند در شرایط خاص جنگ اقتصادی قرار داریم و دشمن هم این را اعلام کرده است.

نماینده مجلس خبرگان رهبری تأکید کرد: همانطور که با نفوذی‌های دشمن در کودتا و جنگ نظامی و نیز مذاکره برخورد شد، باید با نفوذی‌های دشمن در جنگ اقتصادی نیز برخورد صورت گیرد و این مطالبه باید از جانب ملت مبعوث مطرح بشود.

وی بر بصیرت ملت مبعوث در جنگ روانی دشمن تأکید کرد و گفت: بر طبق نص صریح قرآن امت اسلام اگر به دنبال نصرت دین خدا باشند، خدای سبحان نیز آنها را حمایت و کمک خواهد کرد.