واگذاری ۹۳۶ هکتار زمین برای احداث نیروگاه خورشیدی در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی کرباسچی پیش از ظهر دوشنبه در گفتگو با رسانه‌ها بیان کرد: با توجه به تعداد روزهای آفتابی در خراسان جنوبی، این استان ظرفیت ویژه‌ای در احداث نیروگاه خورشیدی دارد.

وی ادامه داد: از سال ۹۵ تا ۱۴۰۳ بالغ بر ۴۸ مورد به مساحت ۶۷۸ هکتاربرای ساخت نیروگاه خورشیدی استعلام و موافق شده است، گفت: همچنین سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۶۰ مورد به مساحت ۵۹۹ هکتار و در سال گذشته ۲۹۰ مورد به مساحت ۹۳۶ هکتار اراضی خراسان جنوبی برای ساخت نیروگاه خورشیدی استعلام و موافق شده است.

کرباسچی با بیان اینکه پارسال ۳۲۹ نیروگاه خورشیدی استعلام شده که تعداد ۲۹۰ مورد موافقت و تعداد ۳۹ مورد شامل مخالفت و انصراف بوده است، افزود: از ابتدای سال جاری نیز ۱۵ مورد درخواست ثبت شده که تعداد ۱۴ مورد در حال بررسی و یک مورد مخالفت شده است.

سرپرست اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی بیان کرد: بیشترین تعداد واگذاری زمین برای احداث نیروگاه خورشیدی در استان به شهرستان‌های بیرجند، قاینات، درمیان و طبس بوده است.