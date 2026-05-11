روایت حماسه و همبستگی مردم یزد در نمایشگاه عکس «اینجا ایرانه»

مجید دهقانی‌زاده، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری نمایشگاه «اینجا ایرانه» اظهار کرد: در قالب این پویش، تلاش کردیم تا بخشی از احساسات پاک، همدلی بی‌نظیر و حضور حماسی مردم یزد را که در جریان وقایع اخیر و ایستادگی در برابر تجاوز دشمنان شاهد بودیم، از دریچه دوربین به ثبت رسانده و به تصویر بکشیم.

وی درباره محتوای آثار ارائه شده در این گالری گفت: این نمایشگاه شامل تصاویری از اجتماعات بزرگ مردم یزد در سوگ رهبر شهید انقلاب و دانش‌آموزان میناب، مراسم‌های تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی و حمایت قاطع از نیروهای مسلح است. همچنین بخش مهمی از عکس‌ها به مراسم تشییع پیکر مطهر شهدای تجاوز دشمنان و صحنه‌هایی از وحدت اقشار مختلف مردم اختصاص یافته که نشان‌دهنده روحیه مقاومت ملت ایران در برابر بدخواهان است.

این عکاس خبری با اشاره به جزئیات فنی و تعداد آثار حاضر در نمایشگاه افزود: در مجموع ۴۰ اثر شاخص در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده است تا ادای دینی به ایستادگی مردم دارالعباده باشد.

دهقانی‌زاده در پایان خاطرنشان کرد: این رویداد از تاریخ ۱۹ تا ۲۱ اردیبهشت ماه برپا خواهد بود و علاقه‌مندان می‌توانند از ساعت ۱۹ تا ۲۲ با حضور در کتابخانه مرکزی یزد واقع در بلوار بسیج، از این آثار بازدید کنند.