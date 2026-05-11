محسن عبدی، مدیر سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری نظرآباد، عصر امروز دوشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه، در گفتگو با خبرگزاری مهر؛ از اطفای کامل حریق در شرکت یونولیتسازی واقع در محور جاده قدیم نظرآباد به آبیک خبر داد و تأکید کرد که هیچ تلفات جانی یا خسارت گستردهای گزارش نشده است.
وی در ادامه اظهارکرد: دود مشاهدهشده در محدوده سیمان آبیک که نگرانیهایی را برای شهروندان ایجاد کرده بود، ناشی از آتشسوزی در شرکت یونولیتسازی بود و چهار تیم عملیاتی آتشنشانی به همراه چهار خودرو سنگین اطفا حریق بلافاصله پس از اطلاع، به محل اعزام شدند ، حریق را به طور کامل مهار و اطفا کردند.
رئیس آتش نشانی نظرآباد افزود:عملیات اطفا بدون هیچگونه تلفات جانی یا جراحتی به پایان رسید و دود پراکندهشده جای نگرانی ندارد.
لازم به ذکر است؛ ایمنی کامل منطقه برقرار است و کارشناسان در حال بررسی علل حادثه هستند.این رویداد که پیش از ظهر امروز رخ داد، با حضور سریع نیروهای امدادی مدیریت شد و ترافیک محور مذکور عادی گزارش میشود.
