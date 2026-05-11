به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران ظهر امروز در نخستین جلسه شورای اداری شهرستان تهران با اشاره به هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی در دوران جنگ اظهار کرد: مدیریت یکپارچه یا مدیریت واحد شهری یکی از اصول اساسی است که باید اجرایی شود و اگر قانون آن در مجلس به نتیجه برسد، شرایط مدیریت شهری بهتر خواهد شد.

وی افزود: تجربه‌ای که در جنگ ۱۲ روزه به دست آمد، باعث شد در جنگ ۴۰ روزه دستگاه‌های مختلف با هماهنگی و همکاری بیشتری عمل کنند و خدمات‌رسانی به شکل مطلوب‌تری انجام شود.

رئیس شورای شهر تهران با تقدیر از عملکرد دستگاه‌های امدادی و خدماتی گفت: هلال احمر، مدیریت بحران، آتش‌نشانی و نیروهای خدمات شهری از نخستین مجموعه‌هایی بودند که در محل حوادث حاضر می‌شدند و با همکاری یکدیگر شرایط را مدیریت می‌کردند.

چمران ادامه داد: در بسیاری از نقاطی که مورد اصابت قرار گرفته بود، تنها چند ساعت بعد اثری از خرابی در سطح خیابان دیده نمی‌شد، مگر در مناطقی که به دلیل احتمال وجود افراد زیر آوار، عملیات آواربرداری با حساسیت بیشتری انجام می‌شد.

وی با بیان اینکه مردم از نحوه مدیریت بحران رضایت داشتند، تصریح کرد: امیدواریم خداوند، شهدا و مردم از عملکرد مسئولان راضی باشند و بتوانیم از این تجربیات برای مدیریت بهتر بحران‌ها در آینده استفاده کنیم.

رئیس شورای شهر تهران در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع انبار نفت شهران اشاره کرد و گفت: از دوره سوم شورای شهر پیگیر جابه‌جایی انبار نفت شهران بودیم اما هنوز این اتفاق نیفتاده است.

چمران افزود: موقعیت جغرافیایی این انبار مناسب نیست و در حادثه اخیر نیز مشاهده شد که با اصابت و آتش‌سوزی، بنزین در خیابان‌ها جاری شد و خودروها و تانکرهای اطراف دچار حریق شدند.

وی تأکید کرد: با وجود اقدامات ایمنی انجام‌شده، معتقدم اساساً باید محل این انبار تغییر کند زیرا در مجاورت منازل مسکونی قرار دارد و از نظر ایمنی و زیست‌محیطی مناسب نیست.

رئیس شورای شهر تهران همچنین به ساختمان مجاور کاخ گلستان اشاره کرد و گفت: این ساختمان که متعلق به قوه قضاییه است در حادثه اخیر آسیب دید و به کاخ گلستان نیز خسارت وارد شد.

چمران خاطرنشان کرد: اگر در آینده این موضوع دوباره مطرح شود، اجازه افزایش ساخت‌وساز در آن محدوده داده نخواهد شد.

وی در ادامه با قدردانی از مجموعه بهشت زهرا، بنیاد شهید، ثبت احوال، ستاد کل نیروهای مسلح و سایر دستگاه‌های مرتبط اظهار کرد: روند خدمات‌رسانی و انجام امور مربوط به شهدا و جان‌باختگان بسیار سریع و منظم انجام شد و این اقدامات شایسته تقدیر است.رئیس شورای شهر تهران در پایان از فرماندار، استاندار تهران و همه دستگاه‌های اجرایی حاضر در مدیریت بحران قدردانی کرد.