به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای اسکواش ردههای سنی کشور در دو بخش پسران و دختران به میزبانی چهار استان تهران، یزد، اصفهان و زنجان و در پنج رده سنی برگزار شد.
در پایان برترینهای مسابقات بدین شرح معرفی شدند:
ردههای سنی کمتر از ۱۷ و ۱۹ سال دختران کشور در تهران
رده سنی کمتر از ۱۷ سال، باران روحانی از یزد عنوان قهرمانی را به دست آورد، شاینا امیری از تهران نایبقهرمان شد و عسلالسادات سکوت از تهران و سانای اسدی از آذربایجان شرقی به صورت مشترک در جایگاه سوم قرار گرفتند.
رده سنی کمتر از ۱۹ سال، باران محمدپور از تهران بر سکوی قهرمانی ایستاد، پرنیان نجفی از اصفهان به مقام دوم رسید و هانیه بذرافشان از اصفهان و عسل محمدی از فارس به صورت مشترک عنوان سوم را کسب کردند.
ردههای سنی کمتر از ۱۷ و ۱۹ سال پسران کشور در یزد
رده سنی کمتر از ۱۷ سال، یوسف قرشی از یزد عنوان قهرمانی را به دست آورد، رایان گلابیان از تهران نایبقهرمان شد و امیرحسین رستمی از خراسان جنوبی و ارشک احمدآبادی از تهران به صورت مشترک در جایگاه سوم قرار گرفتند.
رده سنی کمتر از ۱۹ سال، علی رحیمی از آذربایجان شرقی بر سکوی قهرمانی ایستاد، آریا عمودینژاد از تهران عنوان نایبقهرمانی را کسب کرد و فرزاد کشفی از یزد و آرین جعفرطیار از گیلان به صورت مشترک مقام سوم را به خود اختصاص دادند.
ردههای سنی کمتراز ۱۱ ، ۱۳ و ۱۵ سال دختران کشور در اصفهان
رده سنی کمتر از ۱۱ سال، پارمیس نکوپایان از تهران عنوان قهرمانی را به دست آورد، آنیسا غفاریان از یزد دوم شد و دلسا دهقانی از یزد و یاسمین طالبی از تهران به صورت مشترک در جایگاه سوم قرار گرفتند.
رده سنی کمتر از ۱۳ سال، آترین حیاتی از تهران بر سکوی قهرمانی ایستاد، مهرسا دری از تهران عنوان نایبقهرمانی را کسب کرد و مهرسا امامیان از تهران و سما پیلهور از مرکزی به صورت مشترک سوم شدند.
رده سنی کمتر از ۱۵ سال، تیانا تورانی از فارس به مقام قهرمانی رسید، مهرگان قریب از مرکزی نایبقهرمان شد و ترنم کارگر از یزد و یسنا ولیزاده از البرز به صورت مشترک عنوان سوم را به خود اختصاص دادند.
ردههای سنی کمتراز ۱۱ ، ۱۳ و ۱۵ سال پسران کشور در زنجان
رده سنی کمتر از ۱۱ سال، بارمان بهمنپور از همدان به عنوان قهرمانی رسید، رادان روحانی از یزد در جایگاه دوم ایستاد و آرتام قائدیان از فارس و فرحان خراشادیزاده از خراسان جنوبی به صورت مشترک سوم شدند.
رده سنی کمتر از ۱۳ سال، محمدطاها نجفی از اصفهان عنوان قهرمانی را به دست آورد، ماهان مهاجر از تهران نایبقهرمان شد و پندار ترکزاد از کیش و اهورا فیروزی از مرکزی به صورت مشترک در جایگاه سوم قرار گرفتند.
رده سنی کمتر از ۱۵ سال، امیررضا الوانساز از یزد قهرمان شد، امیرمهدی خراشادیزاده از خراسان جنوبی به مقام دوم رسید و سامیار صفری از گیلان و امیرعلی قاسمینژاد از فارس به صورت مشترک عنوان سوم را کسب کردند.
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