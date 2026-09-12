کسب رتبه ممتاز «+۱» دانشگاه آزاد اسلامی کاشان در ارزیابی ملی

میثم عرب زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جدیدترین ارزیابی ملی و جامع واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی سراسر کشور که به منظور سنجش دقیق عملکرد آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و اجرایی انجام شد، اظهار کرد: دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان با افتخار موفق به کسب جایگاه ممتاز و ارزشمند «۱+ (یک پلاس)» شد. این دستاورد تاریخی، نشان‌دهنده پیشرفت چشم‌گیر، تحول بنیادین و صعودی کم‌سابقه در نظام رتبه‌بندی واحدهای دانشگاهی کشور است.

وی افزود: این واحد دانشگاهی با جهشی تحولی، مسیر صعودی خود را طی سالهای گذشته آغاز و اکنون جایگاه ممتاز کنونی را در سال ۱۴۰۵ کسب کرده است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان ضمن تشکر از تلاش و تعهد و اهتمام‌ جمعی همه ارکان دانشگاه بر اساس سند تحول و تعالی به سمت توسعه و تعالی، ابراز کرد: واحد کاشان بر اساس اقدامات تحولی صورت‌گرفته و احراز شرایط لازم بر اساس شاخص‌های زیرساختی، فرآیندی و عملکردی در حوزه‌های مختلف، مسیر صعودی رو به رشدی را طی کرده است.

وی این موفقیت بزرگ را نتیجه عزم راسخ، همدلی و تلاش‌های شبانه‌روزی همه اعضای خانواده بزرگ این دانشگاه دانست و تصریح کرد: این ارتقای کم‌نظیر، حاصل اقدامات تحولی بنیادین در راستای محورهای راهبردی سند تحول و تعالی دانشگاه آزاد اسلامی، ارتقای کیفیت آموزشی و پژوهشی، بسترسازی زیرساختی و بهبود فرآیندهای اجرایی بوده است.

عرب زاده خاطرنشان کرد: دستیابی به این جایگاه ارزشمند، افزون بر افزایش اعتبار علمی و اجتماعی دانشگاه و ارتقای پست‌های سازمانی، بهبود وضعیت معیشتی و مزایای پرسنل را به دنبال خواهد داشت و در بهینه‌سازی فرآیندهای تعلیم و تربیت مؤثر و تولید علم نقشی بسزا ایفا می‌کند.

وی ضمن قدردانی از زحمات صادقانه و مجدانه استادان فرهیخته، کارکنان خدوم و دانشجویان عزیز گفت: این دستاورد بزرگ و مبارک به جامعه دانشگاهی تبریک و تهنیت عرض نموده و امیدواریم که با تداوم این روحیه جهادی، همبستگی و انگیزه مضاعف، شاهد توفیقات روزافزون، افتخارات ماندگار و پیشرفت‌های درخشان‌تری برای این واحد دانشگاهی در تراز دانشگاه تراز انقلاب اسلامی باشیم.