به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان یزد، حجتالاسلام حسین طهماسبی در دیدار با مدیرعامل شرکت آب منطقهای یزد، با اشاره به پیشبینی احتمال بارندگیهای شدید، بر ضرورت اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و افزایش آمادگی دستگاههای متولی تأکید کرد.
وی خواستار شناسایی و رفع انسدادهای احتمالی در مسیر رودخانهها، آبراههها و مسیرهای عبور سیلاب شد و گفت: شرکت آب منطقهای باید با قید فوریت گزارشی تفکیکی از وضعیت نقاط سیلابخیز و مسیرهای دارای انسداد در شهرستانها تهیه و در اختیار دادستانها قرار دهد تا موضوع از طریق ظرفیتهای قانونی و هماهنگی بین دستگاهی پیگیری شود.
رئیس کل دادگستری استان یزد با اشاره به اینکه در برخی واگذاریها ملاحظات مربوط به مسیر عبور آب و سیلاب مورد توجه قرار نگرفته است، افزود: بیتوجهی به این موضوع میتواند هنگام وقوع سیلاب خسارتهایی به زیرساختها و مردم وارد کند؛ بنابراین اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی باید پیش از وقوع حوادث احتمالی در دستور کار دستگاههای متولی قرار گیرد.
طهماسبی همچنین بر آمادگی دستگاه قضایی و واحدهای تابعه برای همکاری با دستگاههای اجرایی، تقویت نظارت و پیشگیری از خسارات ناشی از سیلاب تأکید کرد و ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به پروندههای مرتبط با حوزه آب را ضروری دانست.
در ادامه، جواد محجوبی، مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان یزد، گزارشی از اقدامات انجامشده ارائه کرد و گفت: بازسازی سیلبندها و بررسی و بازرسی مسیرهای عبور سیلاب در دستور کار این شرکت قرار گرفته و بخشی از این اقدامات نیز انجام شده است.
وی با تأکید بر اهمیت رعایت ملاحظات فنی و کارشناسی در طرحهای مرتبط با آب، بر همکاری دستگاههای مسئول برای کاهش خطرات احتمالی تأکید کرد.
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