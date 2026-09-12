سمیه لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت جوی هوای استان اظهار کرد: بر اساس الگوی نقشهها و خروجی مدلهای پیشیابی هواشناسی، امروز و امشب در برخی مناطق خراسان جنوبی وزش تندبادهای لحظهای پیشبینی میشود.
وی با بیان اینکه در مناطق بادخیز استان، بهویژه نواحی مرز شرقی، وزش باد شدید و خیزش گرد و خاک دور از انتظار نیست، افزود: دمای هوا امروز یک تا دو درجه کاهش مییابد و از فردا شرایط جوی استان نسبتاً پایدار خواهد بود.
لطفی از افزایش نسبی دما در روزهای یکشنبه و دوشنبه خبر داد و گفت: در این روزها دمای هوا در بیشتر مناطق استان گرمتر خواهد شد.
وی با اشاره به دمای ثبتشده در شبانهروز گذشته گفت: سربیشه با کمینه دمای ۱۰ درجه سلسیوس خنکترین و دهسلم نهبندان با بیشینه دمای ۴۳ درجه سلسیوس گرمترین ایستگاه استان بوده است.
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