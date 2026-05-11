محمدحسین رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به عزم جدی این اداره‌کل در صیانت از انفال اظهار کرد: در سایه تلاش‌های شبانه‌روزی یگان حفاظت، عملیات آزادسازی ۱۹ هکتار از عرصه‌های منابع طبیعی در شهرستان اسلام‌آبادغرب با موفقیت به سرانجام رسید.

وی این اقدام را گامی حیاتی در راستای اجرای قوانین بالادستی توصیف کرد و افزود: این عملیات گسترده با هماهنگی دقیق دستگاه قضایی و همراهی نیروی انتظامی انجام شد که نشان‌دهنده هم‌افزایی ارکان مختلف حاکمیتی برای برخورد با پدیده زمین‌خواری در استان است.

مدیرکل منابع طبیعی استان کرمانشاه به جزئیات جغرافیایی این رفع تصرف اشاره کرد و گفت: اراضی مذکور در مناطق «زواره‌کوه»، «گلال سیاه» و «چشمه خیر» شناسایی شده بودند که با استفاده از ماشین‌آلات سنگین، تمامی سازه‌ها و استحکامات غیرمجاز ایجاد شده در آن‌ها به طور کامل تخریب شد.

رستمی با هشدار به سودجویان و افرادی که به منابع ملی چشم طمع دارند، تصریح کرد: یگان حفاظت با اشراف کامل اطلاعاتی و رصد شبانه‌روزی کمربندهای حفاظتی، اجازه هیچ‌گونه تعدی به اراضی دولتی را نخواهد داد و با هرگونه تخلف در این حوزه بدون اغماض برخورد قانونی می‌شود.

وی در پایان حفاظت از اکوسیستم را یک مسئولیت ملی قبال نسل‌های آتی دانست و خاطرنشان کرد: صیانت از عرصه‌های منابع طبیعی بستر اصلی توسعه پایدار و امنیت زیست‌محیطی است و این رویکرد قاطعانه در تمامی شهرستان‌های استان کرمانشاه با جدیت تداوم خواهد یافت.