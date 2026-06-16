تخریب اراضی ملی با ۲ بیل مکانیکی در کرمانشاه متوقف شد

جبار ولیپور در گفتگو با خبرنگار مهر، از شناسایی و توقف فعالیت دو دستگاه بیل مکانیکی در اراضی ملی شهرستان کرمانشاه خبر داد و اظهار کرد: این اقدام در راستای مقابله با زمینخواری و حفاظت از اراضی ملی در بخش فیروزآباد انجام شده است.
وی افزود: نیروهای پاسگاه ویژه منابع طبیعی پس از دریافت گزارشهای لازم و انجام بررسیهای میدانی، در مناطق ریخل و چشمهکبود سفلی حضور یافته و از ادامه عملیات تخریبی در اراضی ملی جلوگیری کردند.
رئیس منابع طبیعی شهرستان کرمانشاه با اشاره به برخورد مستمر با متجاوزان به عرصههای طبیعی گفت: صیانت از اراضی ملی و انفال از اولویتهای اصلی این اداره است و هرگونه اقدام غیرقانونی در این حوزه با جدیت پیگیری میشود.
ولیپور تصریح کرد: در این پرونده، ضمن توقف فعالیت ماشینآلات، اقدامات قانونی لازم انجام و اخطاریههای مربوطه برای حضور افراد متخلف در اداره منابع طبیعی صادر شده است.
وی با بیان اینکه برخی افراد سودجو با هدف تصرف غیرقانونی اراضی ملی اقدام به تخریب عرصههای طبیعی میکنند، افزود: این اقدامات علاوه بر تضییع حقوق عمومی، تهدیدی برای منابع طبیعی و سرمایههای بیننسلی کشور به شمار میرود.
رئیس منابع طبیعی شهرستان کرمانشاه تأکید کرد: حفاظت از جنگلها، مراتع و اراضی ملی نیازمند همکاری همه دستگاهها و مشارکت مردم است و هرگونه تعرض به این عرصهها برابر قانون مورد برخورد قرار خواهد گرفت.
ولیپور خاطرنشان کرد: منابع طبیعی وظیفه دارد در برابر هرگونه تخلف و تجاوز به انفال ایستادگی کند تا این سرمایههای ارزشمند برای نسلهای آینده حفظ شود.
وی در پایان گفت: گشتها و نظارتهای مستمر در مناطق مختلف شهرستان ادامه دارد و با هرگونه زمینخواری، تخریب و تصرف غیرقانونی اراضی ملی بدون اغماض برخورد خواهد شد.
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