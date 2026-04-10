جبار ولیپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای صیانت از انفال و حفاظت از عرصههای جنگلی، مأموران پاسگاه ویژه منابع طبیعی عملیات گستردهای را در بخش فیروزآباد شهرستان کرمانشاه اجرا کردند که در جریان آن با برخی فعالیتهای غیرقانونی در حوزه منابع طبیعی برخورد شد.
وی با اشاره به جزئیات این عملیات افزود: نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی در جریان گشت و پایش در محدوده پلاکهای طاویران، بوژان و میانسراوان موفق شدند سه دهنه کوره تولید زغال غیرمجاز را در منطقه چشمهسرخ شناسایی کرده و نسبت به تخریب آنها اقدام کنند.
رئیس منابع طبیعی شهرستان کرمانشاه ادامه داد: در بخش دیگری از این مأموریت، مأموران با اجرای کمین موفق شدند یک محموله شامل ۲۰ کیسه زغال قاچاق را کشف و خودروی حامل آن را توقیف کنند که متخلف نیز برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.
وی تصریح کرد: خودروی توقیفشده به پارکینگ اداره منابع طبیعی منتقل شده و پرونده این تخلف برای رسیدگی قضایی در حال پیگیری است.
ولیپور همچنین از توقف یک مورد تخریب اراضی طبیعی خبر داد و گفت: پس از دریافت گزارش مردمی از طریق سامانه ۱۵۰۴ یگان حفاظت منابع طبیعی استان، مأموران در منطقه طاویران حضور یافته و فعالیت خاکبرداری غیرمجاز توسط یک دستگاه بیل مکانیکی را متوقف کردند.
وی افزود: در این اقدام، ابعاد تخریب مستندسازی شده و با استفاده از سامانه GPS عملیات نقشهبرداری انجام گرفت تا مستندات لازم برای ارائه به مراجع قضایی تهیه شود.
رئیس منابع طبیعی شهرستان کرمانشاه در پایان با هشدار به سودجویان خاطرنشان کرد: هرگونه تعرض به عرصههای طبیعی با برخورد قاطع و قانونی اداره منابع طبیعی مواجه خواهد شد و حفاظت از منابع ملی با جدیت دنبال میشود.
