مجتبی تاسه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برخورد قاطع با متصرفان عرصه‌های طبیعی، اظهار کرد: در راستای اجرای تبصره ذیل ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، عملیات خلع ید عملی در سطح ۲۷ هزار متر مربع از اراضی ملی شهرستان به مرحله اجرا درآمد.

وی در خصوص موقعیت مکانی این اراضی افزود: این عملیات امروز (پنجم فروردین‌ماه ۱۴۰۵) در اراضی ملی واقع در حد فاصل روستای «قاپقوی» از توابع شهرستان کرمانشاه و روستای «مله سرخ» در محدوده شهرستان اسلام‌آبادغرب انجام گرفت و زمین‌های تصرف‌شده توسط مأمورین یگان حفاظت و با استفاده از بیل مکانیکی از ید متصرفین خارج شد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان اسلام‌آبادغرب با تأکید بر جدیت این مجموعه در بازپس‌گیری عرصه‌های طبیعی، تصریح کرد: اداره منابع طبیعی اسلام‌آبادغرب به عنوان یک اداره پیشرو در خلع ید عملی اراضی ملی شناخته می‌شود و هر ساله با استفاده از ادوات سنگین، مبادرت به بازپس‌گیری منابع طبیعی از دست سودجویان و عودت آن‌ها به انفال عمومی می‌نماید.

تاسه با اشاره به رسالت‌های ذاتی این سازمان خاطرنشان کرد: در کنار پرداختن به وظایف سازمانی که در چهار دسته کلی «حفظ، احیاء، توسعه و بهره‌برداری اصولی» تعریف می‌شود، حفاظت از وضع موجود و برخورد قاطع و بدون اغماض با متجاوزین به اراضی ملی، همواره دغدغه اصلی همکاران بنده در اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بوده است.

وی در پایان با دعوت از آحاد مردم برای صیانت از محیط زیست، بیان کرد: دست یاری خود را به سمت همشهریان فهیم دراز کرده و انتظار داریم که هر شهروند اسلام‌آبادی خود را یک همیار طبیعت و جنگلبان بداند. تقاضا داریم در صورت بروز هرگونه تخریب یا قطع درخت توسط افراد سودجو و سهل‌انگار، خصوصاً در ایام تعطیلات نوروزی، با دادن تذکر یا ارسال گزارش به شماره تلفن امداد جنگل و مرتع (۱۵۰۴)، از نابودی منابع طبیعی جلوگیری نمایند.