جبار ولی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای یک عملیات قاطع و هدفمند برای مقابله با تخلفات در عرصه‌های طبیعی خبر داد و اظهار کرد: با تلاش نیروهای یگان حفاظت، کشت گیاه ممنوعه در اراضی ملی بخش فیروزآباد شهرستان کرمانشاه معدوم و امحا شد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کرمانشاه در حاشیه اجرای این عملیات و در تشریح جزئیات آن افزود: در پی گشت و پایش‌های مستمر و میدانی مأموران پاسگاه ویژه منابع طبیعی، کشت غیرمجاز گیاه ممنوعه در نقاطی از اراضی منابع طبیعی بخش فیروزآباد مشاهده شد که به دلیل حساسیت موضوع، رسیدگی ویژه و فوری به آن در دستور کار قرار گرفت.

وی با اشاره به اقدام ضربتی نیروهای حفاظتی بیان کرد: برای برخورد با این تخلف، سه تیم عملیاتی مجرب از پاسگاه ویژه منابع طبیعی با پشتیبانی کامل یک تیم از یگان حفاظت منابع طبیعی استان کرمانشاه به منطقه مذکور اعزام شدند.

ولی‌پور تصریح کرد: در جریان این عملیات، قطعاتی از اراضی ملی که توسط افراد سودجو تحت کشت گیاه ممنوعه خشخاش رفته بود، به دقت شناسایی شد و مطابق ضوابط و مقررات قانونی، تمامی بوته‌های کاشته شده در همان محل امحا و معدوم گردید؛ همچنین مستندات لازم جهت پیگیری‌های بعدی و برخورد قضایی با متخلفان تهیه و تنظیم شد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کرمانشاه با تأکید بر برخورد قاطع با متخلفان هشدار داد: با هرگونه تعرض، تصرف، بهره‌برداری غیرقانونی و کشت گیاهان ممنوعه در عرصه‌های طبیعی بدون کوچک‌ترین اغماض و کاملاً در چارچوب قانون برخورد خواهد شد.

وی اضافه کرد: به هیچ‌وجه اجازه نخواهیم داد عده‌ای افراد سودجو به حریم اراضی و منابع طبیعی ورود پیدا کرده و با اقدامات خلاف قانون خود، علاوه بر خدشه‌دار کردن امنیت روانی خانواده‌ها و جامعه، امنیت اراضی ملی را نیز به خطر بیندازند.

ولی‌پور در پایان با دعوت از مشارکت مردمی برای حفظ انفال، از عموم شهروندان و دوستداران طبیعت خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف، تصرف یا کشت‌های غیرمجاز در حوزه منابع طبیعی، موضوع را در اسرع وقت از طریق تماس با شماره تلفن شبانه‌روزی ۱۵۰۴ (سامانه یگان حفاظت منابع طبیعی استان) اطلاع‌رسانی کنند تا در کمترین زمان ممکن اقدام قانونی لازم صورت گیرد.