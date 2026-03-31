به گزارش خبرنگار مهر بعد از ظهر سهشنبه، گام تازهای از سوی ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه در مسیر توسعه فضای سبز و صیانت از عرصههای ملی برداشته شد و طرح جنگلکاری اقتصادی مشارکتی منطقه «ریژلان» در شهرستان هرسین به بهرهبرداری رسید.
این مراسم که در محل اجرای طرح برگزار شد، با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، فرماندار شهرستان هرسین و جمعی دیگر از مسئولین استانی و شهرستانی همراه بود.
احاله مدیریت ۷۰ هکتار از اراضی ملی به مجری طرح
محمدحسین رستمی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه در جریان این مراسم، ضمن ارائه گزارشی جامع از روند واگذاری این پروژه اظهار کرد: این طرح در قالب ماده ۳ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور اجرایی شده است.
وی افزود: پس از سیر دقیق مراحل قانونی و در چارچوب طرحهای مصوب، این پروژه با عنوان «جنگلکاری اقتصادی مشارکتی» در سطح ۷۰ هکتار از اراضی ملی استان به مجری مربوطه جهت مدیریت احاله شده است.
کاشت ۱۷ هزار اصله نهال مثمر و توسعه فضای سبز
رستمی در ادامه به تشریح جزئیات فنی و پوشش گیاهی این طرح پرداخت و گفت: بر اساس برنامهریزیهای انجام شده، در قالب این طرح ۱۷ هزار اصله نهال بادام مثمر به همراه سایر گونههای همراه کاشته خواهد شد.
مدیرکل منابع طبیعی کرمانشاه همچنین تصریح کرد: به منظور حفظ تنوع زیستی، تعادل اکولوژیک و توسعه محیط زیست منطقه، ۱۰ درصد از مساحت کل این طرح به ایجاد فضای سبز با استفاده از گونههای غیرمثمر اختصاص مییابد.
ایجاد ۶ هزار نفرروز اشتغال بدون تحمیل هزینه به دولت
وی با برشمردن اهداف کلان این پروژه زیستمحیطی و اقتصادی خاطرنشان کرد: جلب مشارکتهای مردمی و فعالسازی بخش خصوصی، استفاده بهینه و اصولی از عرصههای منابع ملی و همچنین ایجاد ۶ هزار نفرروز اشتغال از جمله مهمترین اهداف ما در اجرای این طرح است.
رستمی تاکید کرد: یکی از ویژگیهای بارز این پروژه، اجرای کامل عملیات کاشت درخت بدون تحمیل هیچگونه هزینهای به دولت است که این امر گامی مهم و اساسی در راستای ترویج فرهنگ حسنه درختکاری و توسعه پایدار منابع طبیعی به شمار میرود.
نظر شما