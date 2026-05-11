به گزارش خبرگزاری مهر، سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، روز دوشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ در آیین اختتامیه نشست فصلی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی که با حضور معاونان، مشاوران، مدیرانکل ستادی و استانی این وزارتخانه در سالن آمفیتئاتر وزارتخانه برگزار شد، با تشریح ابعاد هویتی، تمدنی و فرهنگی «ایران بزرگ» اظهار کرد: آنچه ملت ایران را فراتر از تفاوتهای قومی، زبانی، مذهبی و فرهنگی در کنار یکدیگر قرار میدهد، مفهوم راهبردی ایران بزرگ است؛ مفهومی ریشهدار که در حافظه تاریخی، تمدنی و فرهنگی ملت ایران امتداد یافته و میتواند مهمترین پشتوانه انسجام ملی باشد.
وی با اشاره به ظرفیتهای عمیق هویتی و تمدنی کشور افزود: ایران بزرگ مجموعهای از پیوندهای تاریخی، فرهنگی و اجتماعی را در خود جای داده است که شناخت علمی و عالمانه آنها میتواند سرمایه اجتماعی کشور را تقویت کرده و زمینهساز تحکیم وحدت و همبستگی ملی شود.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با تبیین مفهوم «ایران فرهنگی» تصریح کرد: ایران یک حوزه تمدنی گسترده است که هنر، ادبیات، موسیقی، شعر، سنتها و میراث مشترک فرهنگی در آن جریان دارد. بسیاری از مفاخر منطقه اگرچه امروز در جغرافیای سیاسی کشورهای دیگر قرار گرفتهاند، اما ریشه در ایران فرهنگی دارند و این اشتراکات، ظرفیتی راهبردی برای توسعه دیپلماسی فرهنگی و تعاملات تمدنی محسوب میشود.
صالحیامیری در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از عملکرد وزارت کشور در دولت چهاردهم و رویکرد مدیریتی اسکندر مومنی گفت: مدیریت متوازن و عقلانی مسائل کشور، ایجاد آرامش و تعادل سیاسی در استانها و بهرهگیری از مدیران شایسته، از مهمترین ویژگیهای مدیریتی وزارت کشور در این دوره است.
وی ادامه داد: مدیریت مسائل از سیستانوبلوچستان تا کردستان و از جنوب کشور تا سایر مناطق، نیازمند نگاه ملی، عقلانیت سیاسی و رویکردی مبتنی بر وفاق بود که خوشبختانه این مسیر با موفقیت دنبال شد.
این عضو کابینه دولت چهاردهم همچنین با اشاره به سیاست دولت در بهرهگیری از ظرفیت همه اقوام و مذاهب اظهار کرد: دولت چهاردهم در عمل نشان داد که به عدالت مدیریتی و استفاده از ظرفیت همه ایرانیان باور دارد و بهکارگیری مدیران اهل سنت و انتخاب استاندار اهل سنت در سیستانوبلوچستان، نمادی روشن از این نگاه وحدتآفرین است.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با تاکید بر جایگاه اقوام ایرانی افزود: همه اقوام ایرانی دارای منزلت، اصالت و پیشینه تمدنی ارزشمند هستند و باید با نگاهی منصفانه و احترامآمیز به آنها نگریست.
صالحیامیری در ادامه با تاکید بر پیوند عمیق «ایرانیت» و «اسلامیت» خاطرنشان کرد: ایرانیت و اسلامیت دو مؤلفه تفکیکناپذیر هویت ملی ما هستند و هرگونه مرزبندی یا دوگانهسازی میان این دو، نگاهی غیرواقعبینانه و نادرست است. ملت ایران هم به پیشینه تمدنی خود افتخار میکند و هم به فرهنگ اسلامی و مکتب اهلبیت(ع)؛ این دو عنصر در امتداد یکدیگر، هویت ایرانی ـ اسلامی را شکل دادهاند.
وی در ادامه سخنان خود به حادثه تلخ مدرسه «شجره طیبه» میناب اشاره کرد و با محکوم کردن این رخداد اظهار داشت: فاجعه مدرسه میناب باید بهعنوان یکی از جنایتهای ضدبشری معاصر در حافظه تاریخی جهان ثبت شود. این حادثه، نمادی آشکار از خشونت علیه انسانیت و کودکان بیدفاع است و جامعه جهانی باید نسبت به آن موضعگیری روشن و مسئولانه داشته باشد.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی افزود: برای زنده نگه داشتن یاد کودکان میناب، میتوان اقدامات فرهنگی و نمادینی همچون ساخت موزه، تولید آثار سینمایی و هنری و ایجاد دیوارنگارههای شهری را در دستور کار قرار داد تا این فاجعه تاریخی هرگز به فراموشی سپرده نشود.
صالحیامیری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت انتقال میراث مهارتی صنایعدستی به نسلهای آینده گفت: احیای نظام استاد ـ شاگردی در حوزه صنایعدستی یک ضرورت فرهنگی و اقتصادی است و باید مراکز تخصصی آموزش مهارتی با محوریت انتقال تجربیات استادکاران برجسته راهاندازی شود.
وی همچنین شهرداریها را یکی از مهمترین ظرفیتهای پشتیبان حوزههای میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی دانست و تصریح کرد: تعامل سازنده با مدیریت شهری میتواند نقش مهمی در توسعه گردشگری شهری، حفاظت از میراث تاریخی و تقویت اقتصاد فرهنگی ایفا کند.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با اشاره به ضرورت هماهنگی با نمایندگان مجلس و مدیران استانی اظهار کرد: همافزایی میان دستگاههای اجرایی، نمایندگان مردم و مجموعههای استانی، یکی از الزامات پیشبرد مأموریتهای وزارتخانه در سراسر کشور است.
وی همچنین بر ضرورت مستندسازی دقیق املاک وزارتخانه تاکید کرد و گفت: ستاد ویژهای برای ساماندهی اسناد و املاک تشکیل شده است و استانها باید در این زمینه همکاری جدی و مستمر داشته باشند. علاوه بر این، دقت در ارائه آمار و دادههای بهروز، یکی از مهمترین الزامات حکمرانی و تصمیمسازی صحیح در کشور است.
صالحیامیری در ادامه با اشاره به اهمیت رفاه کارکنان وزارتخانه خاطرنشان کرد: ارتقای معیشت و رفاه کارکنان از اولویتهای مهم مدیریتی است و همه مدیران باید از تمام ظرفیتهای قانونی و اجرایی برای بهبود شرایط کارکنان استفاده کنند.
وی در پایان با اشاره به حضور معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این نشست اظهار کرد: موضوع اشتغال، مسئلهای بنیادین و راهبردی برای کشور است و ایجاد فرصتهای شغلی، اقدامی مقدس و سرمایهساز برای آینده ایران محسوب میشود. خوشبختانه تعامل بسیار خوبی میان وزارت میراثفرهنگی و مجموعه وزارت کار در حوزه اشتغال و توانمندسازی اقتصادی شکل گرفته است.
نظر شما