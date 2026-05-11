به گزارش خبرگزاری مهر، سیدرضا صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، با تبیین جایگاه فرهنگ و تمدن در هویت تاریخی ایران، تأکید کرد: در اندیشه ایرانی، فرهنگ صرفاً مجموعه‌ای از آثار و آیین‌ها نیست، بلکه بنیاد هویت ملی و ستون انسجام تاریخی ایران‌زمین است؛ ظرفیتی که در طول قرون متمادی، امکان ایستادگی، بازآفرینی و تداوم حیات این سرزمین را فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سه ضلع یک منظومه تمدنی‌اند، افزود: میراث فرهنگی حافظه تاریخی ما، گردشگری زبان گفت‌وگوی ایران با جهان و صنایع‌دستی جلوه خلاقیت و معیشت ایرانی است. این سه حوزه می‌توانند در تقویت سرمایه اجتماعی، وفاق ملی، امید جمعی، توسعه پایدار و ارتقای قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران نقش‌آفرین باشند.

وزیر میراث فرهنگی با اشاره به تحولات جهانی، گردشگری را صنعتی راهبردی و فراتر از یک فعالیت اقتصادی توصیف کرد و گفت: گردشگری امروز پیشران توسعه، ابزار تصویرسازی بین‌المللی و یکی از مهم‌ترین زبان‌های صلح و گفتگوست و می‌تواند روایت واقعی ایران را به جهان منتقل کند.

وی توسعه گردشگری را صرفاً افزایش سفر و درآمد ندانست و تصریح کرد: فعال‌سازی ظرفیت‌های گسترده تاریخی، طبیعی، فرهنگی، زیارتی، سلامت، دریایی، روستایی و بوم‌گردی ایران، در صورت همراهی با مدیریت حرفه‌ای و برنامه‌ریزی دقیق، می‌تواند به یکی از پایه‌های اصلی توسعه ملی تبدیل شود.

وزیر میراث فرهنگی با اشاره به تجربه‌های دو سال اخیر، بر ضرورت برنامه‌ریزی آینده‌نگر، داده‌محور و سناریومحور تأکید کرد و افزود: گردشگری همانند سایر بخش‌ها در برابر تکانه‌های بیرونی آسیب‌پذیر است، اما در صورت مدیریت صحیح، می‌تواند به ظرفیتی برای بازسازی، امیدآفرینی و بازگشت به مسیر پویایی تبدیل شود.

وی سال ۱۴۰۴ را سالی غیرعادی برای کشور دانست و اظهار کرد: رخدادهای مهم آن سال، از جمله جنگ دوازده‌روزه، جنگ رمضان و تحولات دی‌ماه، آثار مستقیم و غیرمستقیمی بر فضای عمومی کشور و صنعت گردشگری بر جای گذاشت و موجب اختلال در جریان سفر، کاهش ورود گردشگران خارجی و دشواری فعالیت فعالان این حوزه شد.

به گفته وزیر، با وجود فشارهای وارد شده به هتلداران، دفاتر خدمات مسافرتی، راهنمایان گردشگری، فعالان بوم‌گردی، سرمایه‌گذاران و هنرمندان صنایع‌دستی، تجربه سال ۱۴۰۴ صرفاً تجربه آسیب نبود، بلکه فرصتی برای شناخت دقیق‌تر ظرفیت‌ها، ضعف‌ها و ضرورت اصلاح سیاست‌ها فراهم کرد.

صالحی امیری با اشاره به تدوین «چارچوب سیاستی مدیریت گردشگری سال ۱۴۰۵» خاطر نشان کرد: این سند که به همت معاونت گردشگری تهیه شده، تلاشی برای فهم دقیق وضعیت گردشگری در شرایط بحران و پساجنگ و طراحی چارچوبی واقع‌بینانه، حرفه‌ای و سناریومحور برای مدیریت این صنعت در سال ۱۴۰۵ است.