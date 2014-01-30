افتتاح و آغاز عملیات اجرایی 40 پروژه عمرانی در شهرستان دامغان

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی علی آبادی روز چهار شنبه در گفتگو با خبرنگاران مطبوعات و خبرگزاری های شهرستان دامغان در محل فرمانداری این شهرستان اظهار داشت: در ایام الله دهه مبارک فجر 30 پروژه عمرانی با اعتبار 14 میلیارد و 789 میلیون تومان در شهرستان دامغان افتتاح و مورد بهره برداری قرار می گیرد.

وی اضافه کرد: برای افتتاح و بهره برداری این تعداد پروژه در شهرستان دامغان و در ایام الله دهه مبارک فجر از محل اعتبارات ملی، استانی و سایر منابع تأمین شده است.

وی تصریح کرد: بهره برداری از ساختمان جدید دانشکده بهداشت، بهره برداری از ساختمان جدید آموزشکده کشاورزی امیرآباد، 11 پروژه جهاد کشاورزی اعم از احداث باغ، سیستم آبیاری، تولید گوشت و شیر، بهره برداری ساختمان دهیاری در شش روستای شهرستان دامغان شامل روستاهای خورزان، عبدالله آباد، مؤمن آباد، تویه رودبار، فیروز آباد و کلاته ملا از جمله این پروژه ها است.

فرماندار دامغان، بهره برداری از خوابگاه حضرت زینب(س) در دامغان و خوابگاه آیت الله حائری در روستای صیدآباد، افتتاح نمازخانه آموزشگاه بنت الهدی صدر در دامغان، تجهیز مدارس روستایی به سیستم گرمایشی به تعداد 33 دستگاه، بهسازی روستای حداده، تأمین روشنایی معابر بلوار شهر امیریه، احداث شبکه فشار ضعیف روستای رضی آباد به طول دو هزار و 200متر را از دیگر پروژه های این شهرستان نام برد.

علی آبادی دیگر پروژه های قابل بهره برداری این شهرستان در دهه فجر را، اصلاح و بهسازی خط 20 کیلو ولت امیریه، بهسازی روشنایی در مسکن مهر، بهسازی فشار متوسط راه آهن دامغان به طول 971 متر، اصلاح و بهسازی شبکه فشار متوسط مایان- وامرزان به طول یک هزار و 800 متر و احداث دو پست زمینی کارخانه صنایع چوب و دانشگاه دامغان نام برد.

وی گفت: اصلاح و بهسازی شبکه فشار متوسط بخش امیرآباد به طول 745 متر، تقویت ترانس هوایی در روستای رشم، اصلاح و بهسازی شبکه فشار متوسط و ترانس روستاهای ورکیان، معلمان و حسینان، احداث شبکه فشار متوسط روستاهای امام آباد و جزن، پروژه آسفالت معابر شهری، دستگاه صدور کارت ملی هوشمند، افتتاح شرکت تعاونی رویال پلاست پود، خرید و اجرای شبکه گاز و ... قابل افتتاح و بهره برداری هستند.

فرماندار شهرستان دامغان افزود: این تعداد پروژه های قابل افتتاح و بهره برداری از سوی دانشکده بهداشت، آموزشکده کشاورزی امیرآباد، جهاد کشاورزی، بخشداری های مرکزی و امیرآباد، نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شرکت توزیع برق، شهرداری کلاته رودبار، صنعت، معدن و تجارت، شرکت شهرک های صنعتی، ورزش و جوانان، شهرداری دامغان و آموزش و پرورش امیرآباد است.

علی آبادی همچنین از آغاز عملیات اجرایی 10 پروژه عمرانی در شهرستان دامغان و در ایام الله دهه مبارک فجر خبر داد و اضافه کرد: برای آغاز عملیات اجرایی این تعداد پروژه 45 میلیارد و 622 میلیون تومان اعتبار پیش بینی شده است.

وی از آغاز عملیات اجرایی پروژه 76 واحد مسکونی گلستان دو واقع در شهر دامغان (شهرک گلستان)، مرکز جامع توان بخشی دختران کم توان ذهنی الزهرا (س) به صورت خیری، عملیات گاز رسانی به 28 روستای منطقه قهاب رستاق و روستای آستانه در جنوب و شمال دامغان با اختصاص 45 کیلومتر خط انتقال و چهار ایستگاه، پست 63 کیلو ولت شرکت فولاد کویر دامغان، احداث خانه عالم در شهر دیباج و در محله ورزن، احداث واحد نقلیه و سازمان اتوبوس رانی جدید شهرداری دامغان، مجموعه تفریحی و تجاری ملت، پارک محله ای شهرک گلستان و پارک آموزش ترافیک خبر داد.

وی در خاتمه گفت: این تعداد پروژه از سوی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، بهزیستی، شرکت گاز، شرکت سهامی برق، اداره تبلیغات اسلامی و شهرداری دامغان اجرا می شود.