فرماندار سلسله: مقابله با کشت گیاهان ممنوعه باید قاطع و جدی باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، مریم ملکیصادقی ظهر دوشنبه در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر، گفت: کشت گیاهان ممنوعهای از جمله خشخاش در شهرستان از بستر اقتصادی منطقه اثر میپذیرد و مقابله با آن نیازمند تصمیمات قاطع و پیگیری جدی است.
وی ادامه داد: کشاورزان به دلیل شرایط اقتصادی نامناسب، فریب سودهای کوتاهمدت و عدم دسترسی به منابع درآمدی جایگزین، به این راهکار روی میآورند.
ارائه کشتهای جایگزین سودآور توسط جهاد کشاورزی
فرماندار سلسله ادامه داد: لازم است تا با برنامهریزی دقیق، راهکارهای جایگزینی برای کشاورزان ارائه شود و جهاد کشاورزی ضمن شناسایی نیازهای کشاورزان، کشتهای جایگزین سودآور و مناسب با شرایط اقلیمی منطقه را به آنها معرفی کند.
ضرورت تشکیل کارگروه تخصصی استانی
ملکیصادقی با تأکید بر ضرورت تشکیل کارگروه تخصصی در سطح استانی، گفت: برای مقابله مؤثر و پایدار با این معضل، نیازمند تشکیل کارگروه تخصصی در سطح استان هستیم.
وی ادامه داد: این کارگروه باید با ارائه بستههای حمایتی و تضمین خرید محصولات جایگزین، کشاورزان را به سمت کشت محصولات دیگر ترغیب کند.
هماهنگی بینبخشی؛ راهکار نهایی مقابله با کشت غیرمجاز
فرماندار سلسله در خصوص نقش نیروهای امنیتی و انتظامی، تأکید کرد: در حالی که نیروهای انتظامی و امنیتی نقش مهمی در مقابله با این معضل ایفا میکنند، اما اتکا صرف به آنها، راه حل نهایی نیست.
وی افزود: باید از تمام ظرفیتهای موجود و هماهنگی بینبخشی برای رسیدن به نتایج مطلوب استفاده کنیم.
ملکیصادقی در ادامه با تأکید بر اهمیت همکاری و مشارکت تمامی دستگاهها و نهادها، اظهار داشت: ارزشیابی مدیران شهرستان بر اساس میزان اطلاعرسانی و آمار دقیق باید در نظر گرفته شود.
فرماندار سلسله یادآور شد: در صورت بروز مشکلات، دستگاههای اجرایی باید به سرعت وارد عمل شوند و انتظار میرود تمامی ادارات و بخشهای شهرستان، با ارائه اطلاعات و آمار دقیق، شفاف و به موقع، در پیشبرد این اقدامات مهم همکاری کنند.
نگرانی از افزایش قیمت اقلام اساسی
فرماندار سلسله در بخش دیگری از سخنان خود با ابراز تاسف از افزایش قیمت اقلام اساسی و تأثیر آن بر معیشت مردم، عنوان کرد: افزایش بیسابقه و چشمگیر قیمتها، بهویژه در مورد اقلامی مانند روغن خوراکی، به حدی بوده است که تأثیرات قابل توجهی بر وضعیت اقتصادی خانوارهای شهرستان داشته است.
سامانه تنظیم بازار نیازمند بازبینی، اصلاح و ارتقای کارایی
ملکیصادقی همچنین در خصوص سامانه تنظیم بازار، یادآور شد: سامانهای که معرفی شده، تاکنون نتوانسته است به طور مؤثر در شناسایی و برخورد با فروشندگان متخلف و گرانفروش عمل کند و این سامانه نیازمند بازبینی، اصلاح و ارتقای کارایی است.
