پلمب آرایشگاه زنانه در بروجرد به دلیل عدم رعایت موازین بهداشتی

به گزارش خبرنگار مهر، روز دوشنبه در بازرسی بهداشتی کارشناسان نظارت بر درمان و بهداشت محیط شبکه بهداشت، بازرسی اصناف و اداره تعزیرات حکومتی از آرایشگاه‌های سطح شهر، یک آرایشگاه زنانه به دلیل تخلفات محرز پلمب شد.

جزئیات تخلفات و پلمب آرایشگاه

کارشناسان در بازرسی‌های خود از آرایشگاه‌های سطح شهرستان بروجرد، با یک واحد آرایشگاه زنانه مواجه شدند که ضمن عدم رعایت موازین بهداشتی، در امور درمان نیز دخالت می‌کرد.

این آرایشگاه متخلف با دستور قاضی تعزیرات حکومتی و همکاری پلیس نظارت بر اماکن عمومی پلمب =و متخلف به مراجع قضایی معرفی شد.

برخورد با واحدهای صنفی که بدون مجوزهای لازم اقدام به ارائه خدمات درمانی می‌کنند، از اولویت‌های دستگاه‌های نظارتی است.

شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده موارد مشابه، مراتب را به شبکه بهداشت و درمان یا تعزیرات حکومتی گزارش دهند.