به گزارش خبرنگار مهر، واحد آفرینشهای ادبی اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان لرستان، ویژهبرنامه «حماسههای سرزمین من ایران» را به مناسبت پاسداشت زبان و ادبیات فارسی و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی برگزار میکند.
این ویژهبرنامه در مرکز شماره سه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بروجرد با حضور غلامرضا شمسی، مدرس دانشگاه، برگزار میشود.
وی در این مراسم به تبیین جایگاه زبان فارسی و حماسههای ملی ایران خواهند پرداخت.
زمان برگزاری این برنامه در بروجرد، روز ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵، ساعت ۱۰ صبح در مرکز شماره سه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بروجرد است.
همزمان، ویژهبرنامه «حماسههای سرزمین من ایران» در مرکز شماره سه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خرمآباد با حضور آفرین پنهانی، شاعر و نویسنده، برگزار میشود.
وی در این مراسم به شعرخوانی و تبیین مفاهیم حماسی در ادبیات فارسی خواهند پرداخت.
نظر شما